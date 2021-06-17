Собянин удивился резкому росту заболевших коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 назвал «неожиданной» ситуацию с резким ростом числа заболевших коронавирусом.

По его словам, за несколько дней число заболевших выросло с 3000 до 7000 человек в сутки. При этом по предварительным данным, которые должны быть опубликованы завтра, их количество превысит 9000.

«Такая динамика достаточно неожиданна в силу того, что более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки, это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы, конечно, ожидали не рост, а снижение», - цитирует слова Собянина РИА Новости.

Также Собянин заявил, что Москва справляется с темпами госпитализации, а в ближайшее время число коек доведут до максимальных 24 000.

Напомним, ранее в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию. В частности, в Москве в обязательном порядке должны быть вакцинированы 60% работающих в определенных сфера экономики людей. Сам Собянин назвал решение о введении обязательной вакцинации «тяжелым, непростым, но необходимым и ответственным».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.06.2021, 00:47
    Гость: он же вам сказал, что привился уже два раза

    А его босс сказал, что повышения пенсионного возраста не будет...

  2. 18.06.2021, 00:45
    Гость: Если кладут в больницу, то это уже человеку совсем плохо..

    Властям, да и бизнесменам в белых халатах, абсолютно фиолетово, насколько человеку плохо. В больницы кладут исключительно по инструкции или по материальной заинтересованности.

  3. 18.06.2021, 00:44
    Гость: Да,никуда они не попадают

    перестаньте про больницы-конечно там лечат больных,НО после прививок-они в шприце получили ковидный белок ,и здравствуй Проценко.Он сам же сказал,что более 40 человек -это постпрививочники.Ну,какие вам ещё нужны доводы,вы ,что совсем своими мозгами не пользуетесь или за деньги здесь чушь пишете?

  4. 18.06.2021, 00:41
    Гость: От сезонных ОРВИ не умирали бы.

    Умирали. Просто раньше не догадались на этом цимес делать.
    "А сейчас каждый день в, Москве тысячи новых попадают" - большой город Нерезиновка, ты возле туалетов патрули поставь - десятки тысяч ежедневных кишечных больных-переносчиков выявишь. Было бы желание!
    "привиться любой мог" - ты привился? Защита надежна? Тогда че тя эта тема так тревожит? "90% привившихся не заболеют", для остальных 10% привившихся "болезнь пройдет в легкой форме", не страшнее сезонной ОРВИ.
    Это правда или вранье? Если правда, то че тя эта тема так тревожит?

  5. 18.06.2021, 00:40
    Гость: Да-ду

    Ничего никуда не "вырвется",если перестанут вакцинировать людей.Как только стали активнее вакцинировать,моментально увеличилось количество заболевших,а к Проценко в Коммунарку привезли то ли 40,то ли ещё больше привитых в средне-тяжелом состоянии.Ну,что-спасибо Собянину и Гинцбургу за заботу?А,ведь люди жили-не тужили,но им очень рекомендовали вакцину и ЗАРАЗИЛИ! Кому говорить спасибо?Только собственной глупости.Кстати,уже у 1 тысячи человек,получившим эту неизвестную.но заразную жижу.уже заболели с осложнениями и в тяжелой форме. Граждане,что они с нами делают? На голубом глазу вся чиновничья рать и проходимцы в белых халатах,а то и просто нанятые актеры,(НЕ эпидемиологи,НЕ инфекционисты,то есть профессионалам слова нет)несут всякую чушь и просто устраивают психический террор,а мэр просто решил устроить из Москвы ковидный концлагерь,как будто мы УЖЕ его СОБСТВЕННОСТЬ,скотина в коровнике-хочешь прививай,хочешь клейми,а хочешь...? Если,нам дорога наша жизнь-именно так,-никого к себе не подпускать ни с какими вакцинами.Нет никакой эпидемии и не будет,если её нам искусственно не устроят эти благодетели,во главе с Собяниным.Никакой угрозы в стране нет,цифры крайне низкие-менее 0,5% на 12-13ти миллионный город просто ИНФИЦИРОВАННЫХ,хотя эти пцр-тесты не специфические и врут через раз,-значит ещё меньше.Лучше бы занялись туберкулезом,от него и заражаются и мрут,как мухи во всём мире,но на эту социальную болезнь никто не хочет обращать внимание.Фашистам не место в Москве.

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