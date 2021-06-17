Собянин удивился резкому росту заболевших коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 назвал «неожиданной» ситуацию с резким ростом числа заболевших коронавирусом.
По его словам, за несколько дней число заболевших выросло с 3000 до 7000 человек в сутки. При этом по предварительным данным, которые должны быть опубликованы завтра, их количество превысит 9000.
«Такая динамика достаточно неожиданна в силу того, что более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки, это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы, конечно, ожидали не рост, а снижение», - цитирует слова Собянина РИА Новости.
Также Собянин заявил, что Москва справляется с темпами госпитализации, а в ближайшее время число коек доведут до максимальных 24 000.
Напомним, ранее в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию. В частности, в Москве в обязательном порядке должны быть вакцинированы 60% работающих в определенных сфера экономики людей. Сам Собянин назвал решение о введении обязательной вакцинации «тяжелым, непростым, но необходимым и ответственным».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А его босс сказал, что повышения пенсионного возраста не будет...
Властям, да и бизнесменам в белых халатах, абсолютно фиолетово, насколько человеку плохо. В больницы кладут исключительно по инструкции или по материальной заинтересованности.
перестаньте про больницы-конечно там лечат больных,НО после прививок-они в шприце получили ковидный белок ,и здравствуй Проценко.Он сам же сказал,что более 40 человек -это постпрививочники.Ну,какие вам ещё нужны доводы,вы ,что совсем своими мозгами не пользуетесь или за деньги здесь чушь пишете?
Умирали. Просто раньше не догадались на этом цимес делать.
"А сейчас каждый день в, Москве тысячи новых попадают" - большой город Нерезиновка, ты возле туалетов патрули поставь - десятки тысяч ежедневных кишечных больных-переносчиков выявишь. Было бы желание!
"привиться любой мог" - ты привился? Защита надежна? Тогда че тя эта тема так тревожит? "90% привившихся не заболеют", для остальных 10% привившихся "болезнь пройдет в легкой форме", не страшнее сезонной ОРВИ.
Это правда или вранье? Если правда, то че тя эта тема так тревожит?
Ничего никуда не "вырвется",если перестанут вакцинировать людей.Как только стали активнее вакцинировать,моментально увеличилось количество заболевших,а к Проценко в Коммунарку привезли то ли 40,то ли ещё больше привитых в средне-тяжелом состоянии.Ну,что-спасибо Собянину и Гинцбургу за заботу?А,ведь люди жили-не тужили,но им очень рекомендовали вакцину и ЗАРАЗИЛИ! Кому говорить спасибо?Только собственной глупости.Кстати,уже у 1 тысячи человек,получившим эту неизвестную.но заразную жижу.уже заболели с осложнениями и в тяжелой форме. Граждане,что они с нами делают? На голубом глазу вся чиновничья рать и проходимцы в белых халатах,а то и просто нанятые актеры,(НЕ эпидемиологи,НЕ инфекционисты,то есть профессионалам слова нет)несут всякую чушь и просто устраивают психический террор,а мэр просто решил устроить из Москвы ковидный концлагерь,как будто мы УЖЕ его СОБСТВЕННОСТЬ,скотина в коровнике-хочешь прививай,хочешь клейми,а хочешь...? Если,нам дорога наша жизнь-именно так,-никого к себе не подпускать ни с какими вакцинами.Нет никакой эпидемии и не будет,если её нам искусственно не устроят эти благодетели,во главе с Собяниным.Никакой угрозы в стране нет,цифры крайне низкие-менее 0,5% на 12-13ти миллионный город просто ИНФИЦИРОВАННЫХ,хотя эти пцр-тесты не специфические и врут через раз,-значит ещё меньше.Лучше бы занялись туберкулезом,от него и заражаются и мрут,как мухи во всём мире,но на эту социальную болезнь никто не хочет обращать внимание.Фашистам не место в Москве.