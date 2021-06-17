Собянин удивился резкому росту заболевших коронавирусом

21:15 17.06.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 назвал «неожиданной» ситуацию с резким ростом числа заболевших коронавирусом.

По его словам, за несколько дней число заболевших выросло с 3000 до 7000 человек в сутки. При этом по предварительным данным, которые должны быть опубликованы завтра, их количество превысит 9000.

«Такая динамика достаточно неожиданна в силу того, что более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки, это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы, конечно, ожидали не рост, а снижение», - цитирует слова Собянина РИА Новости.

Также Собянин заявил, что Москва справляется с темпами госпитализации, а в ближайшее время число коек доведут до максимальных 24 000.

Напомним, ранее в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию. В частности, в Москве в обязательном порядке должны быть вакцинированы 60% работающих в определенных сфера экономики людей. Сам Собянин назвал решение о введении обязательной вакцинации «тяжелым, непростым, но необходимым и ответственным».