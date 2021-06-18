В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума

12:15 18.06.2021

Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По его словам, за последние 20 лет заболеваемость снизилась в стране почти в 3 раза, а показатель смертности снизился почти в 5 раз.

"В настоящее время мы свидетельствует исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все природы статистического наблюдения", - сказал Мурашко на Виртуальном мероприятии высокого уровня ВОЗ, посвящённое глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулеза.