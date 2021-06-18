В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума
Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
По его словам, за последние 20 лет заболеваемость снизилась в стране почти в 3 раза, а показатель смертности снизился почти в 5 раз.
"В настоящее время мы свидетельствует исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все природы статистического наблюдения", - сказал Мурашко на Виртуальном мероприятии высокого уровня ВОЗ, посвящённое глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулеза.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ну если всех с проблемами легких приказать считать ковидними, то можно вообще все легочные болезни победить.
Ковид всех чахоточных подмёл в первую очередь ...
Только по смертности "тюбик" на первом месте. А "ковидла" на 17-м.
Еще недавно нам писали, что в РФ беда с чахоткой. Куда ж они подевались? Ужели успели передохнуть от развала медицины?
Вообще то у населения выработан стереотип восприятия: если власть говорит, что где то что то хорошо, то это означает, что дела совсем плохи.
ничего чартерные рейсы мигрантов быстро вернут первенство.