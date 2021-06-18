В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума

Туберкулез

Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По его словам, за последние 20 лет заболеваемость снизилась в стране почти в 3 раза, а показатель смертности снизился почти в 5 раз. 

"В настоящее время мы свидетельствует исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все природы статистического наблюдения", - сказал Мурашко на Виртуальном мероприятии высокого уровня ВОЗ, посвящённое глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулеза.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.06.2021, 19:03
    Гость: ну

    ну если всех с проблемами легких приказать считать ковидними, то можно вообще все легочные болезни победить.

  4. 18.06.2021, 15:46
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Еще недавно нам писали, что в РФ беда с чахоткой. Куда ж они подевались? Ужели успели передохнуть от развала медицины?
    Вообще то у населения выработан стереотип восприятия: если власть говорит, что где то что то хорошо, то это означает, что дела совсем плохи.

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