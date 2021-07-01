Минздрав не разрешил беременным делать прививку против COVID-19
Министерство здравоохранения РФ не дало разрешения на вакцинацию беременных от коронавируса. Об этом говорится в методических рекомендациях, разосланных ведомством, узнала газета "Взгляд" от источника в медицинских кругах.
"Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)", – рассказал источник. В этих рекомендациях беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Кроме того, не разрешается вакцинировать и детей до 18 лет. Это касается всех зарегистрированных на территории России вакцин.
В конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что беременность теперь не является противопоказанием для вакцинации против COVID-19. По его словам, данное решение было принято на основании положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины.
Накануне Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой составить четкий список противопоказаний для вакцинации от коронавируса, узнали "Известия".
"К настоящему времени нормативно никак не закреплены перечни противопоказаний для всех заболеваний и состояний здоровья человека, указанных в разделе «С осторожностью» инструкций по медицинскому применению вакцин от SARS-CoV-2, зарегистрированных в Российской Федерации", - говорится в обращении.
По словам сопредседателя ВСП Яна Власова, нет конкретного перечня заболеваний, при которых прививку делать нельзя. Например, в инструкции указано, что с осторожностью необходимо использовать вакцину при заболеваниях печени, а при каких именно заболеваниях - неясно. В этой ситуации врачам сложно принимать решение о предоставлении медотвода или допуске к вакцинации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Есть еще честные и порядочные, совестливые люди, даже в среде путинских чиновников. По нынешним временам всеобщего вранья и подхалимажа - да, это почти чудо.
Вот,когда весь ,написанный(кровью пациентов) список болячек для медотводов ,озвучат,вот тогда я поверю,что в профессии действительно остались ДОКТОРА и Россия будет ЖИТЬ!
С 1988 по 1992 годы ухитрился на доктора выучиться,это как,блин? На фельдшера-поверю.То так скажет-то этак,потому что не знает ни хрена,как надо,книжек-то в институте не читал.Отводы по прививкам-это огромный список заболеваний,а также беременность и вскармливание,но ему это невдомёк,вот и читает по бумажке,что написали.Свалилось же на нас это Чудо в мурашках,прости Господи.Только люди почему страдать должны от таких?
Главный санитар столицы СС Собянин считает что вакцинировать нужно всех поголовно и немедленно включая грудных младенцев.
А что по этому поводу думает главный по ковиду СССобянин, можно прививать беременных и кормящих или нужно?