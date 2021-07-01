Минздрав не разрешил беременным делать прививку против COVID-19

13:52 1.07.2021

Министерство здравоохранения РФ не дало разрешения на вакцинацию беременных от коронавируса. Об этом говорится в методических рекомендациях, разосланных ведомством, узнала газета "Взгляд" от источника в медицинских кругах.

"Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)", – рассказал источник. В этих рекомендациях беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Кроме того, не разрешается вакцинировать и детей до 18 лет. Это касается всех зарегистрированных на территории России вакцин.

В конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что беременность теперь не является противопоказанием для вакцинации против COVID-19. По его словам, данное решение было принято на основании положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины.

Накануне Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой составить четкий список противопоказаний для вакцинации от коронавируса, узнали "Известия".

"К настоящему времени нормативно никак не закреплены перечни противопоказаний для всех заболеваний и состояний здоровья человека, указанных в разделе «С осторожностью» инструкций по медицинскому применению вакцин от SARS-CoV-2, зарегистрированных в Российской Федерации", - говорится в обращении.

По словам сопредседателя ВСП Яна Власова, нет конкретного перечня заболеваний, при которых прививку делать нельзя. Например, в инструкции указано, что с осторожностью необходимо использовать вакцину при заболеваниях печени, а при каких именно заболеваниях - неясно. В этой ситуации врачам сложно принимать решение о предоставлении медотвода или допуске к вакцинации.