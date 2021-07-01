Минздрав не разрешил беременным делать прививку против COVID-19

Министерство здравоохранения РФ не дало разрешения на вакцинацию беременных от коронавируса. Об этом говорится в методических рекомендациях, разосланных ведомством, узнала газета "Взгляд" от источника в медицинских кругах.

"Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации о вакцинации населения против COVID-19 (от 29.06.2021)", – рассказал источник. В этих рекомендациях беременность и грудное вскармливание указаны как противопоказания для прививки. Кроме того, не разрешается вакцинировать и детей до 18 лет. Это касается всех зарегистрированных на территории России вакцин.

В конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что беременность теперь не является противопоказанием для вакцинации против COVID-19. По его словам, данное решение было принято на основании положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины.

Накануне Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой составить четкий список противопоказаний для вакцинации от коронавируса, узнали "Известия"

"К настоящему времени нормативно никак не закреплены перечни противопоказаний для всех заболеваний и состояний здоровья человека, указанных в разделе «С осторожностью» инструкций по медицинскому применению вакцин от SARS-CoV-2, зарегистрированных в Российской Федерации", - говорится в обращении.

По словам сопредседателя ВСП Яна Власова, нет конкретного перечня заболеваний, при которых прививку делать нельзя. Например, в инструкции указано, что с осторожностью необходимо использовать вакцину при заболеваниях печени, а при каких именно  заболеваниях - неясно. В этой ситуации врачам сложно принимать решение о предоставлении медотвода или допуске к вакцинации.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.07.2021, 22:04
    Гость: Алексей

    Есть еще честные и порядочные, совестливые люди, даже в среде путинских чиновников. По нынешним временам всеобщего вранья и подхалимажа - да, это почти чудо.

  2. 01.07.2021, 19:45
    Гость: медбрату

    Вот,когда весь ,написанный(кровью пациентов) список болячек для медотводов ,озвучат,вот тогда я поверю,что в профессии действительно остались ДОКТОРА и Россия будет ЖИТЬ!

  3. 01.07.2021, 19:42
    Гость: Я же говорю,что мурашко-врач липовый.

    С 1988 по 1992 годы ухитрился на доктора выучиться,это как,блин? На фельдшера-поверю.То так скажет-то этак,потому что не знает ни хрена,как надо,книжек-то в институте не читал.Отводы по прививкам-это огромный список заболеваний,а также беременность и вскармливание,но ему это невдомёк,вот и читает по бумажке,что написали.Свалилось же на нас это Чудо в мурашках,прости Господи.Только люди почему страдать должны от таких?

  4. 01.07.2021, 19:25
    Гость: 2021

    Главный санитар столицы СС Собянин считает что вакцинировать нужно всех поголовно и немедленно включая грудных младенцев.

  5. 01.07.2021, 17:53
    Гость: Бобориха

    А что по этому поводу думает главный по ковиду СССобянин, можно прививать беременных и кормящих или нужно?

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