Инфекционист рассказал об изменении симптомов заражения коронавирусом

Медицинский центр в Коммунарке

Основными симптомами коронавируса теперь являются кишечные расстройства, боль в горле, насморк. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", - сказал специалист.

При этом потеря обоняния отошла на второй план.

Отличить коронавирус от обычной сезонной простуды самостоятельно очень сложно, зачастую люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя, отметил Тимаков.

В Москве со 2 июля все случаи ОРВИ рассматриваются как потенциальный COVID-19, до получения результатов тестов на наличие коронавируса больным необходимо будет соблюдать домашний режим.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в стране зафиксировано 25 142 новых случая заражения, что на 2,88% больше, чем накануне. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.07.2021, 18:23
    Гость: Не сбросят живоглотов, взяв топоры и вилы -

    Пусть на себя пеняют согбенные терпилы:
    Что вытворить с народом 'чужие' не смогли,
    То по-фашистски сделают "свои" с ним упыри!

  2. 04.07.2021, 18:13
    Гость: Гость

    Уже не знают что придумать.. Наверно через полгода будут новые симтомы, с таким успехом можно перебрать все болезни и выдать за корону..

  3. 04.07.2021, 17:52
    Гость: Джером Клапка Джером

    Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, - кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, - знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, - и не успел я добраться до середины перечня "ранних симптомов", как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.

  5. 04.07.2021, 17:36
    Гость: Никто доплат не отменял

    Если в результате ДТП человек умер от короны, то полагаются выплаты врачам, потому что они имели дело со случаем короны, причем немалые. Разве не так? Для врачей/персонала не жалко, это реальный фронт, к врачам с уважением отношусь. Их работа недооценена.

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