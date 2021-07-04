Инфекционист рассказал об изменении симптомов заражения коронавирусом

13:54 4.07.2021

Основными симптомами коронавируса теперь являются кишечные расстройства, боль в горле, насморк. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", - сказал специалист.

При этом потеря обоняния отошла на второй план.

Отличить коронавирус от обычной сезонной простуды самостоятельно очень сложно, зачастую люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя, отметил Тимаков.

В Москве со 2 июля все случаи ОРВИ рассматриваются как потенциальный COVID-19, до получения результатов тестов на наличие коронавируса больным необходимо будет соблюдать домашний режим.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в стране зафиксировано 25 142 новых случая заражения, что на 2,88% больше, чем накануне.