Инфекционист рассказал об изменении симптомов заражения коронавирусом
Основными симптомами коронавируса теперь являются кишечные расстройства, боль в горле, насморк. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", - сказал специалист.
При этом потеря обоняния отошла на второй план.
Отличить коронавирус от обычной сезонной простуды самостоятельно очень сложно, зачастую люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя, отметил Тимаков.
В Москве со 2 июля все случаи ОРВИ рассматриваются как потенциальный COVID-19, до получения результатов тестов на наличие коронавируса больным необходимо будет соблюдать домашний режим.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в стране зафиксировано 25 142 новых случая заражения, что на 2,88% больше, чем накануне.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пусть на себя пеняют согбенные терпилы:
Что вытворить с народом 'чужие' не смогли,
То по-фашистски сделают "свои" с ним упыри!
Уже не знают что придумать.. Наверно через полгода будут новые симтомы, с таким успехом можно перебрать все болезни и выдать за корону..
Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, - кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, - знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, - и не успел я добраться до середины перечня "ранних симптомов", как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.
Так оно и есть.
Если в результате ДТП человек умер от короны, то полагаются выплаты врачам, потому что они имели дело со случаем короны, причем немалые. Разве не так? Для врачей/персонала не жалко, это реальный фронт, к врачам с уважением отношусь. Их работа недооценена.