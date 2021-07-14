Директор ВОЗ Гебрейесус заявил о начале третье волны коронавируса

23:17 14.07.2021

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани третьей волны пандемии коронавируса.

«Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет», - цитирует РИА Новости слова Гебрейесуса.

Гебрейесус считает, что основной причиной роста новых случаев SARS-CoV-2 стал дельта-штамм.

«Он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения», - сказал он.

Предположительно, Чрезвычайный комитет ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире представит обновленные рекомендации для ВОЗ 15 июля.