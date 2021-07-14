Директор ВОЗ Гебрейесус заявил о начале третье волны коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани третьей волны пандемии коронавируса.

«Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет», - цитирует РИА Новости слова Гебрейесуса.

Гебрейесус считает, что основной причиной роста новых случаев SARS-CoV-2 стал дельта-штамм.

«Он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения», - сказал он.

Предположительно, Чрезвычайный комитет ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире представит обновленные рекомендации для ВОЗ 15 июля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2021, 04:48
    Гость: Штурман

    До гендир. ВОЗ Гейбрейусу никак не доходит что грипп Ковид-19 сезонный и он ежегодно весной и осенью будет заражать людей. Впрочем чего не скажешь в угоду своих хозяев и спонсоров из центра глобализма. Назначение шарлатана не имеющего мед. образования на должность главного врача ВОЗ очередной шаг глобалистов по сокращению населения и именно такой кадр был им нужен для проведения акции коронабесия в мировом масштабе.

  3. 15.07.2021, 02:54
    Гость: Питон

    В России пик третьей волны короны подойдет к осени в аккурат к выборам в Госдуму, Корона будет против председателя избиркома Эллочки Панфиловой кто кого, может хоть корона поможет свалить наконец то Единую Россию только на неё надежда.

  5. 15.07.2021, 00:08
    Гость: Петр

    Насколько я помню, ООН собрала несколько млрд долларов на борьбу против короны. Не мешало бы ООНовскому ворью рассказать- как они воруют эти деньги.

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