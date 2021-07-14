Директор ВОЗ Гебрейесус заявил о начале третье волны коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани третьей волны пандемии коронавируса.
«Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет», - цитирует РИА Новости слова Гебрейесуса.
Гебрейесус считает, что основной причиной роста новых случаев SARS-CoV-2 стал дельта-штамм.
«Он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения», - сказал он.
Предположительно, Чрезвычайный комитет ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире представит обновленные рекомендации для ВОЗ 15 июля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
До гендир. ВОЗ Гейбрейусу никак не доходит что грипп Ковид-19 сезонный и он ежегодно весной и осенью будет заражать людей. Впрочем чего не скажешь в угоду своих хозяев и спонсоров из центра глобализма. Назначение шарлатана не имеющего мед. образования на должность главного врача ВОЗ очередной шаг глобалистов по сокращению населения и именно такой кадр был им нужен для проведения акции коронабесия в мировом масштабе.
Эта музыка будет вечной...
В России пик третьей волны короны подойдет к осени в аккурат к выборам в Госдуму, Корона будет против председателя избиркома Эллочки Панфиловой кто кого, может хоть корона поможет свалить наконец то Единую Россию только на неё надежда.
Хотим! Хотим!
Насколько я помню, ООН собрала несколько млрд долларов на борьбу против короны. Не мешало бы ООНовскому ворью рассказать- как они воруют эти деньги.