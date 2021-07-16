Россия попросила в Финляндии кислород для находящихся на ИВЛ пациентов

18:00 16.07.2021

Россия ведет переговоры с Финляндией о постоянных поставках медицинского кислорода в объеме 240 тонн в месяц, сообщил в пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров.

Чтобы обеспечить больницы, фиксирующие рекорды по числу находящихся на ИВЛ пациентов, по словам министра, пришлось «задействовать абсолютно все возможности».

В начале июля правительство обратилось к металлургическим компаниям с просьбой поделиться промышленным кислородом - сократить потребление и освободить запасы для поставок в медучреждения. Но этого оказалось недостаточно. Пришлось забирать кислород с предприятий судостроения, атомной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, а также подключить запасы Минобороны с военных аэродромов и объемы «Роскосмоса», рассказал Мантуров.

В Северо-Западные и Западные регионы страны начали импортировать кислород из Финляндии, но пока речь идет о небольших партиях по 20 тонн.

«Сейчас ведём переговоры о поставках на постоянной основе объёмом 240 тонн в месяц», - сообщил Мантуров.

Сейчас в стране на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 5,2 тысячи пациентов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашков. Число тяжелых больных растет (на 7,5% за неделю), несмотря на то, что общая заболеваемость стабилизировалась около отметки 25 тысяч человек в сутки, пишет Finanz.ru.