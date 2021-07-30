Размер компенсации за осложнения от прививки может быть увеличен

14:14 30.07.2021

Депутат Госдумы Федот Тумусов получил ответ на свое обращение в министерство здравоохранения РФ с просьбой ввести страхование жизни и здоровья каждого прививающегося от COVID-19 на 10 млн руб., пишет РБК.

"Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия", — ответил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В настоящее время на случай, если из-за прививки будет нанесен ущерб здоровью или человек умрет, государство предусматривает компенсации. В случае получения инвалидности вследствие вакцинации размер компенсации составляет 10 тысяч рублей, в случае смерти родственники умершего получат 30 тысяч рублей. Эти нормы были введены в 2000 году и с тех пор не пересматривались.

Федот Тумусов, комментируя свое предложение об увеличении размера выплат за негативные последствия от вакцинации, пояснял, что "если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка на самом деле может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной".