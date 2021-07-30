Размер компенсации за осложнения от прививки может быть увеличен
Депутат Госдумы Федот Тумусов получил ответ на свое обращение в министерство здравоохранения РФ с просьбой ввести страхование жизни и здоровья каждого прививающегося от COVID-19 на 10 млн руб., пишет РБК.
"Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия", — ответил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В настоящее время на случай, если из-за прививки будет нанесен ущерб здоровью или человек умрет, государство предусматривает компенсации. В случае получения инвалидности вследствие вакцинации размер компенсации составляет 10 тысяч рублей, в случае смерти родственники умершего получат 30 тысяч рублей. Эти нормы были введены в 2000 году и с тех пор не пересматривались.
Федот Тумусов, комментируя свое предложение об увеличении размера выплат за негативные последствия от вакцинации, пояснял, что "если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка на самом деле может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Стоит обратить внимание на юридические детали.
Во первых тому кому хотят вкатить дозу "вакцины" обязаны подписать юридическую бумажку о "добровольности", мол не пр-во и работодатель выкручивает руки а сам добровольно пришел (!). Почему фактически они НЕ ДОЛЖНЫ человеку нечего! Он сам этого хочет. То есть, юридически принимает на себя все риски. А "компенсация" смерти в размере стоимости брендового утюга это их скажем так дар, компенсация на погребение.
Власть никогда не пойдёт даже на 10 миллионов или пять миллионов.
Во первых, они сами хотят заработать на вакцинации, во вторых, учитывая уровень нынешней медицины требования о компенсациях могут посыпаться градом, власть так долго утверждала, что все вокруг мрут исключительно от ковиды, что теперь им будут любую проблему с здоровьем записывать в последствия от вакцинации. То есть против них народ будет применять те же самые методы.
Оно им надо? Тем более, что прогибаться под холопами они дано считают моветоном.
Государство предлагает игру в которой ставки не равны.
С одной стороны инвалидность или даже смерть живого человека, с другой компенсация 10 тыс. за инвалидность или 30 тыс. за смерть.
Кто теряет больше?
Загнувшись, докажи-ка, что помер от "вакцины"!
Болезней - тьма, способных на тот отправить свет,
А чип всего-то лишь на нет сведёт иммунитет!
Очередная замануха. Простому смертному таких денег никто не даст. Как пить дать обманут.