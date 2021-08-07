В России один больной COVID заразил 1,5 тыс. человек, сообщили в «Векторе»
Один человек в России заразил коронавирусом сразу 1,5 тыс. человек, это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране, сообщил ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
"В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек", - рассказал эксперт.
Семенов пояснил, что по статистике один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме - от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.
Данных о том, когда и в каком регионе это произошло, не приводится.
По данным на 6 августа количество выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 6 402 564, за сутки количество заболевших составило 22 660 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в эпидемии виноваты не путины, голиковы, поповы, скворцовы, а российский народ. От него вся зараза.
В СССР разное время мне доводилось заниматься математическим моделированием самых различных систем: технических, экономических и социальных. Непосредственно задачами здравоохранения я не занимался, но хорошо знаком с ними с середины 1980-х годов. И они тогда показались мне неинтересными, т.к. медицина – самая консервативная область человеческой деятельности. Уже тогда витала идея составить всеобщую базу данных из списков всех симптомов всех известных заболеваний. А разработать программу, которая выдавала бы врачам информацию о наиболее вероятностной форме болезни у обратившегося пациента с выдачей рекомендаций по проведению необходимых обследований с перечнем рекомендованных лекарственных препаратов и медицинских процедур с поэтапным изменением симптомов болезни в процессе лечения, было делом несложным. Т.е. меня, стреляного воробья в области математического моделирования, на мякине всякой отсебятины не проведёшь. Поэтому я совершенно не понимаю, с какого потолка господин Семенов взял цифирь в 1,5 тысячи заражённых от одного человека? Это сообщение напоминает, скорее, запугивание населения «эпидемией» коронавируса в курсе проводимой в России политики. Да и заявление, что «один пациент… стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек» никаким даже подобием какой-либо логики не подкреплено. Но, полагаю, усердие господина Семенова будет отмечено и не исключено, что какой-нибудь денежной должностью в Москве.
Человеку при вакцинации ввели маркер..., а уж дальше, как говаривал Лёлик из известного детектива - "дело техники".
(хорошо в Америке, там в резервации одному индейцу "одеялко вшивое" подкинул, а далее не трудно сосчитать, кого он этими "животными" заразил.
Как пллторы тысячи смогли одновременно приблизиться к одному? Иначе это уже не "сразу", а последовательно.
Ну, остальные "мелочи" этой "сенсации" уже из области распространения ковидлы через лавочки и беседки.
В РФ один президент загнул до смерти миллионы!
Ну и что?