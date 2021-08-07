В России один больной COVID заразил 1,5 тыс. человек, сообщили в «Векторе»

11:07 7.08.2021

Один человек в России заразил коронавирусом сразу 1,5 тыс. человек, это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране, сообщил ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек", - рассказал эксперт.

Семенов пояснил, что по статистике один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме - от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.

Данных о том, когда и в каком регионе это произошло, не приводится.

По данным на 6 августа количество выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 6 402 564, за сутки количество заболевших составило 22 660 человек.