Медицинский журнал рассказал о бесполезности и опасностях ревакцинации

Группа международных экспертов в области медицины опубликовала в медицинским журнале Lancet результаты исследований, которые показали, что массовая ревакцинация в настоящее время не только не нужна, но может быть и опасной.

В группу экспертов вошли двое высокопоставленных чиновников американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также эксперты из ВОЗ.

Согласно исследованиям ученых, разрешенные в США вакцины все еще высокоэффективны. При этом их эффективность против легких форм болезни может ослабевать со временем, но при этом защита от тяжелого протекания заболевания сохраняется.

Таким образом, ученые сделали вывод, что необходимость ввода дополнительных вакцинных бустеров в настоящее время отсутствует. По словам специалистов, ревакцинация может потребоваться в случае, когда сформированный после прививки иммунитет ослабнет еще больше или появится новый штамм, способный обойти защиту вакцин.

При этом они отметили, что слишком раннее распространение бустеров связано с рисками. В частности, речь идет о возможных побочных эффектах, сообщает Forbes. Например, это воспаление сердца (миокардит), которое чаще всего встречается после второй дозы вакцины мРНК (по данной технологии созданы препараты Pfizer и Moderna), а также возникновение синдрома Гийена-Барре, связанного, по мнению ученых, с вакцинами от COVID-19 на основе аденовируса (такая технология используется при создании «Спутник V» и  AstraZeneca).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.09.2021, 01:35
    Гость: Ни кола й ни двора

    В соответствии с Духом времени тапочки у элиты должны быть белые.За что элита сражалась на Болотной площади и умирала (а некоторые даже умерли!)в красивых судорогах?

  2. 15.09.2021, 01:29
    Гость: Ни кола й ни двора

    ЭхАндрюша! Нам ли жить в печали? Главное в фармацее- настаивать настойки на чистом спирту.Чистом, а не на том , который уже пили!И принимать не по 3 раза , а по 6. Да здравсвуют пролегомены Науки! Разум победит сарсапариллу, И мы увидим небо в алмазах. Может быть!

  4. 15.09.2021, 00:57
    Гость: Сергей

    при "проклятых коммунистах" никогда не делали вакцинацию против гриппа.
    Зарубите это себе на одном месте.

Все комментарии (20)
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