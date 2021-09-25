В Роспотребнадзоре назвали виновных в новом подъеме заболеваемости COVID-19

13:17 25.09.2021

Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России, предположительно, может произойти из-за невакцинированных граждан, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести", - приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала рост заболеваемости COVID-19 в России "интенсивным". "Мы видим рост, впервые за восемь недель. Девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный", - сказала она.

Мэр Москвы Сергей Собянин связал подъем заболеваемости с тем, что многие жители вернулись из отпуска и начался учебный год.