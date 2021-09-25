В Роспотребнадзоре назвали виновных в новом подъеме заболеваемости COVID-19

Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев

Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России, предположительно, может произойти из-за невакцинированных граждан, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести", - приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала рост заболеваемости COVID-19 в России "интенсивным". "Мы видим рост, впервые за восемь недель. Девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный", - сказала она.

Мэр Москвы Сергей Собянин связал подъем заболеваемости с тем, что многие жители вернулись из отпуска и начался учебный год.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.09.2021, 17:15
    Гость: Александр

    Ничего подобного. Зашел на днях в магазин, а там кассирша на пчихи исходит. Потому что жижей обколота уже по нескольку раз. Иммунитет на нуле. До этого кололи от птичьего гриппа, потом от свиного, потом от сезонного, теперь пару раз от ковида. На выходе получили живой труп. Ходит, говорит, дышит и пчихает и заражается и ничего её организм уже противопоставить гриппам и прстудам не в состоянии. Имуннитет угроблен прививками. Таким теперь только за стеклом жить и работать.
    А РоспотребПозор, как обычно, врал, врёт и врать не перестанет. Другие там не работают.

  3. 25.09.2021, 17:10
    Гость: ещё как может и есть

    Да,к тому же ,снова открыли авиа сообщение ещё с пятью странами,к тем что были. Летайте-привозите.

  4. 25.09.2021, 17:07
    Гость: Горелову

    Если бы вы,были профессионалом в эпидемиологии и инфекционных болезнях,а ещё имели бы Совесть,-то,вы такую ересь антинаучную Никогда бы не озвучили.Как вам не стыдно,ведь знаете,что ЛЖЁТЕ,и всё равно ,это делаете.ПОЧЕМУ?

  5. 25.09.2021, 16:59
    Гость: Русский

    А не кажется ли правителям что связано это в первую очередь с вакцинацией а во вторую с постоянно увеличивающимся количеством стран с которыми открыто авиа сообщение? Кто смотрел футбольный матч челси - зенит? Почти 40 000 зрителей без масок, как селедки в бочке и что? А у нас опять бегают за людьми без масок по общественному транспорту и штрафуют. Маску должен носить больной и привитый.

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