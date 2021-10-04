Гинзбург призвал россиян укреплять иммунитет безалкогольном глинтвейном

Врач-диетолог Михаил Гинзбург призвал россиян пить безалкогольный глинтвейн, основанный на виноградном или клюквенном соке.

По его словам, данный напиток как согревает, так и имеет множество полезных свойств. Все это благодаря специям типа корицы и гвоздики.

«Глинтвейн употребляют в качестве согревающего напитка. Тут механизм простой: сам алкоголь обладает сосудорасширяющим эффектом, плюс туда входит ряд специй типа корицы и гвоздики, которые добавляют для согревающего эффекта. То же самое действие будет, если мы это все смешаем и обойдемся без алкоголя. Может быть, специфический вкус будет утрачен, но согревающий эффект останется, а также будут противовоспалительные и иммуностимулирующие эффекты. Если положить побольше гвоздики, то не будет заметно, что алкоголя нет», – рассказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Также он отметил, что входящие в состав апельсина и апельсиновая цедра содержат большое количество кверцетина, а это значит, что напиток будет стимулировать иммунитет и защищать иммунные клетки. Также Гинзбург советует добавлять в напиток имбирь или немного перца, таким образом напиток будет обладать тонизирующим, иммуностимулирующим, противовоспалительным действием.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 04.10.2021, 23:17
    Гость: Андрей Хабаровский

    Ещё можно мухоморы на самогонке настаивать и корой дуба лечиться.

Все комментарии (15)
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