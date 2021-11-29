«Пандемическое соглашение» ВОЗ может ограничить права человека во всем мире
29 ноября 2021 года начала работу вторая чрезвычайная сессия Всемирной организации здравоохранения. На ней будут рассмотрены возможности принятия специальной Конвенции по ответу на пандемии или так называемое «Пандемическое соглашение», сообщает ИА REGNUM.
В основу будущего Соглашения положены специальный «пандемический отчет», опубликованный ВОЗ 23 ноября 2021 года и «пандемический путеводитель», опубликованный 22 сентября 2021 года.
В этих документах, в частности, предлагается:
- единоличное право ВОЗ объявлять о наступлении очередной «пандемии»;
- отмена верховенства прав Человека при наступлении «пандемических» режимов;
- радикальные ограничения прав профсоюзов;
- наделение НКО и иных неопределенных структур правом наравне с государствами участвовать в установлении международных законов;
- обязанность стран запрашивать внешнюю помощь, в случае, если они не справляются с «пандемией» своими силами.
Первая чрезвычайная сессия ВОЗ прошла 9 ноября 2006 года и была посвящена рассмотрению последствий смерти предыдущего Генерального директора ВОЗ Ли Чон Вука и ускорению процедуры избрания следующего Генерального директора.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Предлагаю чтобы Терешкова в Думе предложила, чтобы Путин стал главой ВОЗ. Он будет у руля всего мира а вы от него избавитесь.
Не совсем так.
Когда говорите о жёнах двух мужиков «их» жёны - получается многоженство. Лучше «ихние». :)
1) Утилитаризм (диктат полезности) – это ложь. Недопустимое действие не станет допустимым, если оно полезно для государства или общества. Ценности и нравственная истина важнее полезности.
2) Формально законные действия и решения государства и исполнителей его воли могут быть преступными. Формальная законность и приказы свыше не избавляют творцов и исполнителей преступных решений ни от нравственной, ни от правовой ответственности.
Опыты нацистских врачей, оказавшихся под судом после окончания Второй мировой войны, были, в целом, формально законны в то время. Один из важных «уроков Нюрнберга» в том, что формальная законность не может служить в таких случаях оправданием.
Сейчас предпринимается очередная попытка назвать БЕЗЗАКОНИЕ "Законом". В нашу госдуму внесены два ФАШИСТСКИХ законопроекта а мадам Голикова - является агентом ВОЗ в нашей стране и открыто действует в интересах неофашистов.
Если подпишут, тогда и чинушам придет конец. Кому этот хлам нужен...
России прийдет начало. Что, сс... за оружие взяться?