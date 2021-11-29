«Пандемическое соглашение» ВОЗ может ограничить права человека во всем мире

19:09 29.11.2021

29 ноября 2021 года начала работу вторая чрезвычайная сессия Всемирной организации здравоохранения. На ней будут рассмотрены возможности принятия специальной Конвенции по ответу на пандемии или так называемое «Пандемическое соглашение», сообщает ИА REGNUM.

В основу будущего Соглашения положены специальный «пандемический отчет», опубликованный ВОЗ 23 ноября 2021 года и «пандемический путеводитель», опубликованный 22 сентября 2021 года.

В этих документах, в частности, предлагается:

единоличное право ВОЗ объявлять о наступлении очередной «пандемии»;

отмена верховенства прав Человека при наступлении «пандемических» режимов;

радикальные ограничения прав профсоюзов;

наделение НКО и иных неопределенных структур правом наравне с государствами участвовать в установлении международных законов;

обязанность стран запрашивать внешнюю помощь, в случае, если они не справляются с «пандемией» своими силами.





Первая чрезвычайная сессия ВОЗ прошла 9 ноября 2006 года и была посвящена рассмотрению последствий смерти предыдущего Генерального директора ВОЗ Ли Чон Вука и ускорению процедуры избрания следующего Генерального директора.