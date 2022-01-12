Европейское медицинское агентство усомнилось в стратегии бустерных прививок

14:18 12.01.2022

Европейское медицинское агентство по лекарственным средствам (EMA) выразило сомнение в необходимости постоянных бустерных доз вакцин от ковида.

В частности, глава отдела вакцин EMA Марко Кавалери заявил, это может иметь место при непредвиденных обстоятельствах, но повторные вакцинации через короткие промежутки времени не должны становиться долгосрочной стратегией, сообщает Nakanune.ru со ссылкой на Reuters.

По его словам, вакцинации каждые 4 месяца могут привести к истощению иммунной системы. Кавалери призвал изучать влияние нового варианта коронавируса, чтобы решить, нужна ли какая-либо специфичная вакцина для нового штамма.

При этом издание отметило, что во многих странах Запада беспрецедентный рост заболеваемости в последние недели совпал с кампанией по бустеризации населения.

Ранее также сообщалось, что массовая вакцинация привела лишь к снижению той смертности, которая считается ковидной, а общая смертность во многих странах не снизилась или даже увеличилась.