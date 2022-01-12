Европейское медицинское агентство усомнилось в стратегии бустерных прививок
Европейское медицинское агентство по лекарственным средствам (EMA) выразило сомнение в необходимости постоянных бустерных доз вакцин от ковида.
В частности, глава отдела вакцин EMA Марко Кавалери заявил, это может иметь место при непредвиденных обстоятельствах, но повторные вакцинации через короткие промежутки времени не должны становиться долгосрочной стратегией, сообщает Nakanune.ru со ссылкой на Reuters.
По его словам, вакцинации каждые 4 месяца могут привести к истощению иммунной системы. Кавалери призвал изучать влияние нового варианта коронавируса, чтобы решить, нужна ли какая-либо специфичная вакцина для нового штамма.
При этом издание отметило, что во многих странах Запада беспрецедентный рост заболеваемости в последние недели совпал с кампанией по бустеризации населения.
Ранее также сообщалось, что массовая вакцинация привела лишь к снижению той смертности, которая считается ковидной, а общая смертность во многих странах не снизилась или даже увеличилась.
Комментарии читателей Оставить комментарий
наверху идиотов нет: там все всё понимают. но ведь это ж какие бабки, блиииин!
Наконец то до кого то дошло, что постоянные прививки через короткие отрезки времени убьют у людей собственный иммунитет. Пока дошло не до всех. У нас, например, своих идиотов там наверху в этой связи хватает.
уже вед обьясняли вам..
QR пропуска это лишь промежуточный шаг к Говид паспортам.
вот вам пример того как это будет с вами в рф..
в австии Государство сейчас Аннулировало все Говид паспорта для тех кто не побежал колоться третьим Генным Уколом.
что это значит для человека в австрии?
это значит что его только что Вычеркнули из Всего.
он не может пойти на работу, его даже не имеют права нанимать на работу..
ему запрещено ходить в магазин останавливаться в гостиннице, заниматься спортом и даже просто дышать свежим воздухом совершая прогулки.
вот что вам Готовят в госдуме - Левцкое "светлое будущее".
и если вы Это терпите - значит вы с этим согласны.
многих странах Запада беспрецедентный рост заболеваемости в последние недели совпал с кампанией по бустеризации населения.
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еще раньше - смертность взлетела аккурат после начала Государственного Принуждения к Генным экспериментам.
по своему опыту могу сказать, что большинство кто с дуру побежал колоться Генными Уколами - все переболели Говидом всемогущим, всеприникающим, невидимым и непостижимым.
те кто не кололся - не болели.
Этот господин скорее всего прошел полный курс вакцинаций и ревакцинаций,результат не заставил долго ждать.Но он лицо публичное,а сколько подобных случаев могло произойти без широкой огласки?