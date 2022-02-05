Медики не разрешили купить лекарство на собранные для ребенка 121 млн руб.

Трехлетнему Марку Угрехелидзе из Краснодара, страдающему спинальной мышечной атрофией, с помощью екатеринбургского благотворительного фонда политика Евгения Ройзмана люди собрали 121 миллион рублей на укол препарата "Золгенсма". 

Препарат «Золгенсма» производства Novartis был зарегистрирован в России в декабре прошлого года, однако сейчас есть проблема со ввозом лекарства в страну, рассказала порталу 93.RU мама мальчика Марина Угрехелидзе.

Кроме того, родителям недостаточно самостоятельно собрать огромную сумму — чтобы выкупить препарат, нужно решение врачебного консилиума.

3 февраля такой консилиум рассматривал, можно ли Марку получить препарат, который собирали для него всем миром.

В результате консилиум врачей отказал в приобретении препарата для ребенка. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

"Все дети, которые нуждаются в патогенетическом лечении, в настоящее время минздравом Краснодарского края полностью обеспечены лекарственными препаратами. Решение о назначении лечения препаратом ЛП «Золгенсма» находится в компетенции федеральных клиник", – цитирует сообщение пресс-службы краевого минздрава издание "Кубанские новости".

В ведомстве добавили, что решение о целесообразности назначения препарата "Золгенсма" ребенку со СМА принималось на федеральной комиссии, в которую входили эксперты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Российской детской клинической больницы, Национального медицинской исследовательского центра здоровья детей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.02.2022, 02:52
    Гость: Описанная побочка напоминает

    Нежелательное побочное действие "вакцин" от "ковида".
    И ничего, их имеет наглость гинцбург навязывать детям и даже проводить на детях испытание этих препаратов! Там тоже упомянута рвота (все эти реакции перечислены как нечто само собой разумеещееся), а у взрослых "вакцина" вызывает поражение многих органов, включая сердце и мозг, иммунную систему, но здесь "наших врачей" ничего не смущает...

  2. 06.02.2022, 01:42
    Гость: Гость

    Вас же в Гугле не забанили, прочитайте, почему отказали. Никто в общем-то и не скрывает, что те изменения, которые уже произошли с ребенком, Золгенсма не исправит, вылечить его уже невозможно. А для поддерживающей терапии есть и более дешевые препараты, ребенок их получает.

  3. 06.02.2022, 01:38
    Гость: Гость

    Не каждому ребенку нужна ампула за 120 миллионов, потому что далеко не каждому она поможет. Конкретно этому ребенку Золгенсма уже не поможет.

  4. 06.02.2022, 01:29
    Гость: Гость

    Ребенок старше 2 лет, значит, вылечить его уже невозможно. Нарушения в развитии и утраченные функции тоже восстановить уже нельзя. А значит у Золгенсма нет никаких преимуществ в этой ситуации перед другими препаратами. Ребенок получает бесплатно другое лекарство, и в его ситуации Золгенсма для него ничем не лучше, а примерно так же бесполезна, потому и отказали.

  5. 06.02.2022, 00:52
    Гость: ABCD

    Вы имеете ввиду, что чиновники имеют откат от "Спинраза", и им ненужно, что бы родители купили другой препарат? При такой то цене.. там откат на три квартиры может быть.

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