Медики не разрешили купить лекарство на собранные для ребенка 121 млн руб.

18:29 5.02.2022

Трехлетнему Марку Угрехелидзе из Краснодара, страдающему спинальной мышечной атрофией, с помощью екатеринбургского благотворительного фонда политика Евгения Ройзмана люди собрали 121 миллион рублей на укол препарата "Золгенсма".

Препарат «Золгенсма» производства Novartis был зарегистрирован в России в декабре прошлого года, однако сейчас есть проблема со ввозом лекарства в страну, рассказала порталу 93.RU мама мальчика Марина Угрехелидзе.

Кроме того, родителям недостаточно самостоятельно собрать огромную сумму — чтобы выкупить препарат, нужно решение врачебного консилиума.

3 февраля такой консилиум рассматривал, можно ли Марку получить препарат, который собирали для него всем миром.

В результате консилиум врачей отказал в приобретении препарата для ребенка. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

"Все дети, которые нуждаются в патогенетическом лечении, в настоящее время минздравом Краснодарского края полностью обеспечены лекарственными препаратами. Решение о назначении лечения препаратом ЛП «Золгенсма» находится в компетенции федеральных клиник", – цитирует сообщение пресс-службы краевого минздрава издание "Кубанские новости".

В ведомстве добавили, что решение о целесообразности назначения препарата "Золгенсма" ребенку со СМА принималось на федеральной комиссии, в которую входили эксперты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Российской детской клинической больницы, Национального медицинской исследовательского центра здоровья детей.