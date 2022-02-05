Медики не разрешили купить лекарство на собранные для ребенка 121 млн руб.
Трехлетнему Марку Угрехелидзе из Краснодара, страдающему спинальной мышечной атрофией, с помощью екатеринбургского благотворительного фонда политика Евгения Ройзмана люди собрали 121 миллион рублей на укол препарата "Золгенсма".
Препарат «Золгенсма» производства Novartis был зарегистрирован в России в декабре прошлого года, однако сейчас есть проблема со ввозом лекарства в страну, рассказала порталу 93.RU мама мальчика Марина Угрехелидзе.
Кроме того, родителям недостаточно самостоятельно собрать огромную сумму — чтобы выкупить препарат, нужно решение врачебного консилиума.
3 февраля такой консилиум рассматривал, можно ли Марку получить препарат, который собирали для него всем миром.
В результате консилиум врачей отказал в приобретении препарата для ребенка. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
"Все дети, которые нуждаются в патогенетическом лечении, в настоящее время минздравом Краснодарского края полностью обеспечены лекарственными препаратами. Решение о назначении лечения препаратом ЛП «Золгенсма» находится в компетенции федеральных клиник", – цитирует сообщение пресс-службы краевого минздрава издание "Кубанские новости".
В ведомстве добавили, что решение о целесообразности назначения препарата "Золгенсма" ребенку со СМА принималось на федеральной комиссии, в которую входили эксперты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Российской детской клинической больницы, Национального медицинской исследовательского центра здоровья детей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нежелательное побочное действие "вакцин" от "ковида".
И ничего, их имеет наглость гинцбург навязывать детям и даже проводить на детях испытание этих препаратов! Там тоже упомянута рвота (все эти реакции перечислены как нечто само собой разумеещееся), а у взрослых "вакцина" вызывает поражение многих органов, включая сердце и мозг, иммунную систему, но здесь "наших врачей" ничего не смущает...
Вас же в Гугле не забанили, прочитайте, почему отказали. Никто в общем-то и не скрывает, что те изменения, которые уже произошли с ребенком, Золгенсма не исправит, вылечить его уже невозможно. А для поддерживающей терапии есть и более дешевые препараты, ребенок их получает.
Не каждому ребенку нужна ампула за 120 миллионов, потому что далеко не каждому она поможет. Конкретно этому ребенку Золгенсма уже не поможет.
Ребенок старше 2 лет, значит, вылечить его уже невозможно. Нарушения в развитии и утраченные функции тоже восстановить уже нельзя. А значит у Золгенсма нет никаких преимуществ в этой ситуации перед другими препаратами. Ребенок получает бесплатно другое лекарство, и в его ситуации Золгенсма для него ничем не лучше, а примерно так же бесполезна, потому и отказали.
Вы имеете ввиду, что чиновники имеют откат от "Спинраза", и им ненужно, что бы родители купили другой препарат? При такой то цене.. там откат на три квартиры может быть.