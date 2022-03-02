Что такое кинезиотейпирование?
Одной из новых методик лечения проблем с опорно-двигательным аппаратом является кинезиотейпирование - процедура, основанная на использовании определенных эластичных лент, которые называются тейпы. В этой статье мы подробнее поговорим про кинезиотейпирование.
Тейп - это
Под тейпами подразумеваются ленты, имеющие основу из полимеров и хлопка. Несмотря на свою эластичностю, зделия обладает прочностью. К основным свойствам тейпов относятся:
1. Способность пропускать воздух;
2. Водонепроницаемость;
3. Упругость и вес, который можно сранивать со свойствами человеческой кожи;
4. Толщина изделия, равная эпидермису человека.
Кинезиотейпирование происходит следующим образом: специалисту необходимо растянуть тейп до ста сорока процентов от изначальной длины. После того, как пластырь наклеен на больной участок, он сокращается в длине и принимает первоначальную форму. Благодаря разному натяжению ленты происходит лечебный эффект.
Функционал терапии
Благодаря этим лентам, можно добиться следующего эффекта:
1. Улучшить циркулирование крови и лимфатической системы;
2. Уменьшить отечность в зонах наклеивания пластыря;
3. Дать дополнительную поддержку мышцам и повысить их выносливость при долгих нагрузках;
4. Усилить процессы регенерации;
5. Снять воспаление и ускорить процесс заживления кожи;
6. Снять болевые синдромы за счет воздействия тейпа на нервы.
Показания
Перед проведением процедуры необходима консультация врача-невролога, поэтому самостоятельно записываться на кинезиотейпирование не стоит. Однако, есть общие показания, а именно:
1. Боль в спини в мышцах;
2. Наличие растяжений мышц;
3. Наличие ушибов, отеков, суставных вывихов;
4. Диагноз - остеохондроз;
5. Боль в районе плечей, локтей, коленей, пояснице;
6. Наличие частых головных болей;
7. В качестве послеоперационной реабилитации.
Противопоказания к процедуре
Самое главное противопоказание в процедуре - аллергия на материалы тейпа (индивидуальная непереносимость), появляющаяся в виде зума или покраснения кожи при наклеивания тейпа. Также есть ряд противопоказаний:
1. Раковая болезнь;
2. Сахарный диабет;
3. Тромбоз;
4. Дерматит;
5. Острая фаза экземы;
6. Раны и ссадины в предполагаемом месте наклеивания ленты.
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