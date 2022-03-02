Что такое кинезиотейпирование?

На данный момент, существует огромное количество медицинских практик. 

Одной из новых методик лечения проблем с опорно-двигательным аппаратом является кинезиотейпирование - процедура, основанная на использовании определенных эластичных лент, которые называются тейпы. В этой статье мы подробнее поговорим про кинезиотейпирование.

Тейп - это

Под тейпами подразумеваются ленты, имеющие основу из полимеров и хлопка. Несмотря на свою эластичностю, зделия обладает прочностью. К основным свойствам тейпов относятся:

1. Способность пропускать воздух;
2. Водонепроницаемость;
3. Упругость и вес, который можно сранивать со свойствами человеческой кожи;
4. Толщина изделия, равная эпидермису человека.

Кинезиотейпирование происходит следующим образом: специалисту необходимо растянуть тейп до ста сорока процентов от изначальной длины. После того, как пластырь наклеен на больной участок, он сокращается в длине и принимает первоначальную форму. Благодаря разному натяжению ленты происходит лечебный эффект.

Функционал терапии

Благодаря этим лентам, можно добиться следующего эффекта:
1. Улучшить циркулирование крови и лимфатической системы;
2. Уменьшить отечность в зонах наклеивания пластыря;
3. Дать дополнительную поддержку мышцам и повысить их выносливость при долгих нагрузках;
4. Усилить процессы регенерации;
5. Снять воспаление и ускорить процесс заживления кожи;
6. Снять болевые синдромы за счет воздействия тейпа на нервы.

Показания

Перед проведением процедуры необходима консультация врача-невролога, поэтому самостоятельно записываться на кинезиотейпирование не стоит. Однако, есть общие показания, а именно:

1. Боль в спини в мышцах;
2. Наличие растяжений мышц;
3. Наличие ушибов, отеков, суставных вывихов;
4. Диагноз - остеохондроз;
5. Боль в районе плечей, локтей, коленей, пояснице;
6. Наличие частых головных болей;
7. В качестве послеоперационной реабилитации.

Противопоказания к процедуре

Самое главное противопоказание в процедуре - аллергия на материалы тейпа (индивидуальная непереносимость), появляющаяся в виде зума или покраснения кожи при наклеивания тейпа. Также есть ряд противопоказаний:
1. Раковая болезнь;
2. Сахарный диабет;
3. Тромбоз;
4. Дерматит;
5. Острая фаза экземы;
6. Раны и ссадины в предполагаемом месте наклеивания ленты.

В клинике MedEx в Москве каждый желающий может попасть на процедуру кинезиотейпирования. Терапевты-мануалы в совершенстве владеют этой техникой, благодаря большой медицинской практике и профессионализму.
 

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