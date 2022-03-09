В Польше обеспокоены нежеланием украинских беженцев прививаться от ковида

13:26 9.03.2022

Министерство здравоохранения Польши обеспокоено нежеланием прибывающих с Украины беженцев делать прививку от коронавируса. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска.

"Беспокоит то, что поляки достаточно неохотно вакцинировались, а сейчас, судя по разговорам со спасателями и медсестрами, которые работают в пунктах вакцинации для украинцев, там тоже нет энтузиазма по отношению к этой прививке", - приводит его слова ТАСС.

По словам Краски, в конце февраля Украина находилась на пике эпидемии, а "уровень вакцинации составляет в этой стране только 35%". В этой сязи Минздрав не исключает, что в Польше суточный прирост заболеваемости ковидом вновь может пойти вверх.

По данным польской погранохраны, с 24 февраля с Украины в Польшу приехали 1,33 млн человек.