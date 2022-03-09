В Польше обеспокоены нежеланием украинских беженцев прививаться от ковида
Министерство здравоохранения Польши обеспокоено нежеланием прибывающих с Украины беженцев делать прививку от коронавируса. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска.
"Беспокоит то, что поляки достаточно неохотно вакцинировались, а сейчас, судя по разговорам со спасателями и медсестрами, которые работают в пунктах вакцинации для украинцев, там тоже нет энтузиазма по отношению к этой прививке", - приводит его слова ТАСС.
По словам Краски, в конце февраля Украина находилась на пике эпидемии, а "уровень вакцинации составляет в этой стране только 35%". В этой сязи Минздрав не исключает, что в Польше суточный прирост заболеваемости ковидом вновь может пойти вверх.
По данным польской погранохраны, с 24 февраля с Украины в Польшу приехали 1,33 млн человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Люди живут в намордниках - самый унижающий человеческое достоинство ковидобесовский ритуал.
Олимпийский чемпион на олимпийском пьедестале - в наморднике - это страшно.
Сначала будет размещение и постановка на довольствие,параллельно идентификация (мало ли там русских шпионов затесалось..- их там скорее всего нет, но польская служба безопасности должна же показать, что не зря ест свой хлеб - так появятся новые "башаровы" и крики о подготовке Россией захвата Польши, а значит Польшу надо срочно накачать деньгами так как всё дорожает, золотого запаса нет, а программы финансирования ЕС уже заканчиваются).
Какая-то часть устроится на работу, что в условиях кризиса будет как подарок для украинцев. Поляки будут не очень этому рады - возникнет некоторая напряжённость, но изредка, так как большая часть переселенцев после убогой Украины будут чувствовать себя в убогой по меркам ЕС Польше как в раю и будет этим дорожить.
Некоторая часть, разочаровавшись в польском уровне жизни, отправится в Германию,Италию, и далее.Но там дороже, сразу устроится будет сложно, придётся слегка тырить (ну только то, что плохо лежит..) Уличных боёв не будет, а воровства и грабежей видимо прибавится.
"Ковида не существует!"
Нет никакого "украинского народа". Вы разницу между терминами "народ" и "нация" понимаете? Алюминиевые с самого начала верещали на весь мир что строят "украинскую нацию". Народ - это на две ступени выше и естественнее. Нация - это политический винигрет, как в сша.
«Я вам честно скажу, я хочу признать и покаяться: да, действительно, я мечтал создать дизентерию как бактериологическое оружие и чтобы этой дизентерией заболел великий (имя), чтоб она передавалась воздушно-капельным путем, чтоб он заболел и уср@лся. Да, хотел. Но пока меня остановили», — сказал Комаровский.