Депздрав Москвы внес изменения в приказ об аудиоконтроле во время приема
Департамент здравоохранения Москвы внес изменения в приказ №1241 о проведении аудиоконтроля амбулаторного приема врача в медорганизациях. Чтобы гарантировать обезличенность и безопасность аудиозаписей, в приказе уточнили, что записи будут храниться не более одного месяца, обособленно от электронной медицинской карты, без привязки к данным приема и персональным данным пациента и врача, пишет "Коммерсант".
Осенью 2023 года департамент здравоохранения Москвы в рамках пилотного проекта начал вести аудиозапись разговоров врачей и пациентов, чтобы контролировать корректность таких диалогов. В депздраве объясняли, что получают не только жалобы граждан на "формальное, не всегда уважительное" отношение врачей, но и жалобы врачей на неуважительное поведение со стороны пациентов. Более двух лет врачебное сообщество совместно с пациентcким вырабатывали правила взаимного уважения.
В результате были разработаны и утверждены приказом №1241 специальные рекомендации. В них, например, предлагается "задавать пациенту вопросы в доступной ему форме", "при необходимости разъяснять сказанное", "доносить до пациента важность проведения всего объема лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий". В документе прописаны также фразы, которые произносить во время приёма не рекомендуется. Например, нельзя подшучивать над пациентом, критиковать коллег и использовать слишком сложные медицинские термины.
Предложение вести аудиозапись приема в целях контроля этих рекомендаций вызвало бурную дискуссию. Критики приказа указывали на риски нарушения врачебной тайны и утечки данных.
В депздраве сообщили, что "внимательно проанализировали все мнения экспертов, представителей медицинского и пациентского сообществ» и внесли изменения в приказ для гарантии обезличенности и безопасности аудиозаписей. Пункт 3.2. о необходимости ежемесячно представлять в дирекцию по координации деятельности медорганизаций ДМЗ графики работы врачей, осуществляющих амбулаторный прием с проведением аудиозаписи, из новой версии приказа исключен. Зато добавлено положение о том, что все обезличенные записи будут храниться обособленно от электронной медицинской карты, в разных хранилищах без привязки к данным приема, персональным данным пациента и врача. Обозначен и максимальный срок хранения аудиозаписей — один месяц.
В новой версии приказа также уточняется, что за нарушение правил хранения, в том числе приведшее к утечке любых данных аудиозаписей, и порядка работы с аудиозаписями медицинская организация несет ответственность, предусмотренную законодательством.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И я в Восхищении!! Она после полёта поехала крышей. Её подлечили и использовали по мере необходимости. Сегодня, как и вчера, она вообще не знает кто она и что. Растение. Так что не она подложила, а в очередной раз власть, через известное лицо занимается обманом.
Конституция РФ
Статья 24
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Всё эти изменения и поправки - пустой трёп.
Мы имеем факт - грубейшее и намеренное (я бы сказал даже злонамеренное) нарушение прав граждан и конституции.
За такое полагается НЕМЕДЛЕННОЕ снятие с должности, арест и суд. И не какого-нибудь стрелочника, а руководителя, допустившего и одобрившего подобное. Это политическое действие, ибо нарушение конституции - это политика.
Остальные словеса - это бирюльки и фантики.
почему надо верить тому, что все обезличено и хранится год? Какой смысл в обезличенности? Как можно верить государству, которое нарушает законы? Эти игры надо прекращать!
мАсква с жиру бесится, не зная, куда деньги закопать, а в регионах, ни к одному бесплатному врачу уже не попасть. Позор Путмну!