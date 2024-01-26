Депздрав Москвы внес изменения в приказ об аудиоконтроле во время приема

13:58 26.01.2024

Департамент здравоохранения Москвы внес изменения в приказ №1241 о проведении аудиоконтроля амбулаторного приема врача в медорганизациях. Чтобы гарантировать обезличенность и безопасность аудиозаписей, в приказе уточнили, что записи будут храниться не более одного месяца, обособленно от электронной медицинской карты, без привязки к данным приема и персональным данным пациента и врача, пишет "Коммерсант".

Осенью 2023 года департамент здравоохранения Москвы в рамках пилотного проекта начал вести аудиозапись разговоров врачей и пациентов, чтобы контролировать корректность таких диалогов. В депздраве объясняли, что получают не только жалобы граждан на "формальное, не всегда уважительное" отношение врачей, но и жалобы врачей на неуважительное поведение со стороны пациентов. Более двух лет врачебное сообщество совместно с пациентcким вырабатывали правила взаимного уважения.

В результате были разработаны и утверждены приказом №1241 специальные рекомендации. В них, например, предлагается "задавать пациенту вопросы в доступной ему форме", "при необходимости разъяснять сказанное", "доносить до пациента важность проведения всего объема лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий". В документе прописаны также фразы, которые произносить во время приёма не рекомендуется. Например, нельзя подшучивать над пациентом, критиковать коллег и использовать слишком сложные медицинские термины.

Предложение вести аудиозапись приема в целях контроля этих рекомендаций вызвало бурную дискуссию. Критики приказа указывали на риски нарушения врачебной тайны и утечки данных.

В депздраве сообщили, что "внимательно проанализировали все мнения экспертов, представителей медицинского и пациентского сообществ» и внесли изменения в приказ для гарантии обезличенности и безопасности аудиозаписей. Пункт 3.2. о необходимости ежемесячно представлять в дирекцию по координации деятельности медорганизаций ДМЗ графики работы врачей, осуществляющих амбулаторный прием с проведением аудиозаписи, из новой версии приказа исключен. Зато добавлено положение о том, что все обезличенные записи будут храниться обособленно от электронной медицинской карты, в разных хранилищах без привязки к данным приема, персональным данным пациента и врача. Обозначен и максимальный срок хранения аудиозаписей — один месяц.

В новой версии приказа также уточняется, что за нарушение правил хранения, в том числе приведшее к утечке любых данных аудиозаписей, и порядка работы с аудиозаписями медицинская организация несет ответственность, предусмотренную законодательством.