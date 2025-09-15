Попова рассказала Путину о реализации проекта «Санитарный щит»

20:53 15.09.2025

Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии объектов Роспотребнадзора в регионах. В начале мероприятия глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту о реализации федерального проекта "Санитарный щит".

"Санитарный щит мы преодолели, скажем так, реализовали до половины. У нас впереди еще четыре года, и вот о первых итогах, подведенных за четыре года, я хотела бы сказать", - приводит слова Поповой РИА Новости.

"Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер.

В 2021 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что России необходим мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, который должен опираться на отечественные разработки.