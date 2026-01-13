Генетический тест для будущих родителей включили в систему ОМС

С 2026 года россияне, планирующие рождение ребенка, смогут бесплатно пройти преимплантационное генетическое тестирование в рамках обязательного медицинского страхования, пишет ТАСС. В программу государственных гарантий включены исследования на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП).

Как пояснила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, такие виды диагностики применяются в программах вспомогательных репродуктивных технологий и рекомендованы пациентам с повышенным риском наследственных патологий. Речь идет, в частности, о носителях генных мутаций и хромосомных аномалий, способных привести к развитию тяжелых заболеваний у ребенка.

Нововведение расширяет возможности семей, у которых ранее при расширенном неонатальном скрининге у детей были выявлены генетические нарушения. Теперь при планировании последующей беременности они смогут получить медицинскую помощь с применением ПГТ-М и ПГТ-СП за счет средств ОМС.

Параллельно власти готовят более масштабные изменения в системе генетической профилактики. В 2026 году Минздраву поручено разработать предложения по поэтапному внедрению молекулярно-генетического скрининга будущих родителей и представить соответствующий доклад в правительство.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.01.2026, 16:38
    Гость: А " Екатеринбург "НЕ ПРОТИВ

    КОЛОССАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА, ЗАВОЗА НЕРУСИ
    со всего мира и прочих достижений КАПИТАЛИЗЬМА в России?

    Только к простым людям готов цепляться.

    В России насчитывается 128 миллиардеров с совокупным состоянием $457 млрд, говорится в рейтинге Altrata Billionaire Census 2025. За год их число выросло на 8,5 %, а капитал увеличился почти на $40 млрд. Годом ранее (Billionaire Census 2024) в стране было 118 миллиардеров с общим состоянием $469 млрд. Несмотря на небольшое снижение совокупного капитала, Россия обошла Индию и сравнялась с Великобританией по количеству миллиардеров, войдя в топ-5 стран мира.

    Страны мира с самым большим количеством миллиардеров

    Согласно рейтингу Altrata, пятерка лидеров концентрирует более трёх четвертей всех мировых миллиардеров:

    США — 1 135 миллиардеров с совокупным состоянием $5,74 трлн;

    Китай — 321 миллиардер ($1,29 трлн);

    Германия — 184 ($703 млрд);

    Великобритания — 128 ($323 млрд);

    Россия — 128 ($457 млрд).

    Всего ПЯТОЕ МЕСТО, есть куда стремиться!

  3. 13.01.2026, 16:08
    Гость: Екатеринбург

    А ты готов растить и содержать таких детей, и не обращаться за помощью к общественным организациям и в МЗ? За одного такого, которому лекарство стоит 10 000 000 на один приём, и напрасно. За эти деньги можно вылечить 1000 детей, которым можно помочь? Но нет же ,его папаша с мамашей , изначально зная, что вся эта канитель бесполезна зачали второго такого же ! Пример в Екатеринбурге. Не буду называть фигурантов. Деньги решают всё!

  4. 13.01.2026, 15:26
    Гость: а,если, не родителей предупреждают?

    Если,скрин их днк нужен для создания базы днк,чтобы уже иметь подходящих доноров для кого-то? Хотя,и их дети тоже сгодятся?Видя,что происходит в мире,я не удивлюсь,а иначе-что за нужда такая?

  5. 13.01.2026, 14:58
    Гость: Основной

    "Раньше был естественный отбор."
    Я верно понял, что вы предлагаете вообще отменить медицину до достижения совершеннолетия?

