Генетический тест для будущих родителей включили в систему ОМС
С 2026 года россияне, планирующие рождение ребенка, смогут бесплатно пройти преимплантационное генетическое тестирование в рамках обязательного медицинского страхования, пишет ТАСС. В программу государственных гарантий включены исследования на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП).
Как пояснила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, такие виды диагностики применяются в программах вспомогательных репродуктивных технологий и рекомендованы пациентам с повышенным риском наследственных патологий. Речь идет, в частности, о носителях генных мутаций и хромосомных аномалий, способных привести к развитию тяжелых заболеваний у ребенка.
Нововведение расширяет возможности семей, у которых ранее при расширенном неонатальном скрининге у детей были выявлены генетические нарушения. Теперь при планировании последующей беременности они смогут получить медицинскую помощь с применением ПГТ-М и ПГТ-СП за счет средств ОМС.
Параллельно власти готовят более масштабные изменения в системе генетической профилактики. В 2026 году Минздраву поручено разработать предложения по поэтапному внедрению молекулярно-генетического скрининга будущих родителей и представить соответствующий доклад в правительство.
