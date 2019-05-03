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Власти Амстердама ввели полный запрет на автомобили на дизеле и бензине

16:38 3.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, ограничения будут вводиться постепенно и стартуют уже с 2020 года. Согласно плану властей, со следующего года будет закрыт проезд по опоясывающей Амстердам кольцевой дороге для дизельных автомобилей старше 15 лет.

Новые правила также коснутся общественного транспорта: автобусам и такси, работающим на бензине, запретят въезд в центр города с 2022 года. Еще через два года ограничения начнут распространяться на прогулочные кораблики на каналах и мопеды.

Полностью план должен быть реализован к 2030 году. Чтобы он сработал, власти намерены ввести ряд льгот для тех, кто приобретает электрокары.

Согласно расчетам, городу потребуется до 25 тыс. станций для зарядки машин с электродвигателями. На сегодняшний день их на весь город всего около 3 тыс.

Отмечается, что данное решение властей связано с экологическими проблемами в Нидерландах. В частности, уровень загрязнения воздуха в Нидерландах выше, чем допускают стандарты Евросоюза. Во многом это связано с интенсивным автомобильным движением в таких крупных городах как Амстердам, Роттердам и Маастрихт.

Темы: Нидерланды, Экология и охрана природных богатств планеты
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Комментарии читателей
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03.05.2019, 23:54
Гость: gvozd

фигня.
в центре улицы моют с порошком. заполошная молодежь сидит попой на тротуарах.
ездят автомашины-пылесосы. никакой грязи нигде нет.
амстер наверное один из самых чистых городов европы.
03.05.2019, 23:48
Гость: Евгений В

Не даром они производство этих автомобилей для отсталой России перенося массово в РФ.
03.05.2019, 23:27
Гость: видела

Фотки Амстердама,весь в жвачках,неухоженный город. Москва чище. В Москве была.
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