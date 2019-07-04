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Систему «Платон» внедрят на региональных дорогах

19:18 4.07.2019
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Система «Платон» введена на территории России с 15 ноября 2015 года. С помощью нее взимают плату с большегрузов (массой свыше 12 тонн).

До сих пор это касалось лишь федеральных дорог, но недавно выяснилось, что систему хотят распространить и на дороги регионального значения, по крайнем мере этот вопрос находится в стадии обсуждения, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Он отметил, что инициатива исходит от самих региональных властей и распространить систему они хотят на самые загруженные местные дороги, на которые в силу тех или иных причин предпочитает перемещаться грузовой транспорт, пишет «За рулем». Причина, впрочем, на поверхности - таким образом большегрузы объезжают платные участки федеральных трасс, чтобы сэкономить.

«Регионы просто говорят о том, что для ряда дорог такие решения им очень важны. Но поскольку это достаточно серьезная социальная история, мы ее пока никуда не запускаем, то есть она пока только обсуждается, все возможные варианты», - передает слова министра транспорта Евгения Дитриха агентство ТАСС.

А вот идея распространения «Платона» на грузовики средней массой даже не обсуждается, заверил министр.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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05.07.2019, 05:06
Гость: Олег

Пусть большегрузы платят местным бюджетам. Дороги они нагружают и разрушают, трафик засоряют, рост ДТП провоцируют, прибыль получают.
05.07.2019, 00:24
Гость: Алекс Дорф

Поставить турникеты на входе в Кремль, госдуму, совфед. Плату установить от 10 000руб за проход в зависимости от должности и количества занимаемых мест в комиссиях. В районных администрациях - от 3000-4000 руб. Если у кого нет денег платить, пусть берет кредит у ростовщиков или микрозайм у бандитов.
А в случае обнаружения хищений совершенными этими прохиндеями, всю семьею отправлять бесплатно на вечную каторгу.
Так и надо обращаться с оборзевшими слугами.
04.07.2019, 20:21
Гость: ABCD

Отличная идея поставить платные турникеты на выходе из подъездов, на туалеты в квартирах граждан тоже. Писать и какать станет невыгодно и граждане будут больше экономить на еде, а сэкономленные средства можно пускать на нацпроекты, например помощи Израилю в ирригации земель.
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