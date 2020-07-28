На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

08:13

Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.

Как пишет "Интерфакс", совокупная максимальная стоимость по восьми объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей.

Всего объявлено восемь тендеров на каждый из этапов М-12:

I. (0-80 км; Московская и Владимирская области) - 53,378 млрд руб.

II. (80-116 км; Владимирская область) - 21,206 млрд руб.

III. (116-224 км; Владимирская область) - 59,551 млрд руб.

IV. (224-347 км; Владимирская и Нижегородская области) - 79,775 млрд руб.

V. (347-454 км; Нижегородская область) - 58,267 млрд руб.

VI. (454-586 км; Нижегородская область, Чувашия) - 69,290 млрд руб.

VII. (586-663 км; Чувашия, Татарстан) - 42,669 млрд руб.

VIII. (663-729 км; по Татарстану, с мостом через Волгу) - 123,202 млрд руб.

Все контракты предполагают привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прием заявок по всем конкурсам открыт с 27 июля до 17 августа. Дата окончания их рассмотрения - 18 августа. В течение трех часов 24 августа будут приниматься дополнительные ценовые предложения.

Итоги конкурсов планируется подвести 28 августа.

Таким образом, "Автодор" планирует уложиться в сроки, обозначенные ранее премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Две недели назад, на совещании по строительству транспортного автодорожного коридора "Европа-Западный Китай", основной частью которого является М-12, он поручил провести конкурсные процедуры на строительство автомагистрали до 10 сентября текущего года. Согласно поручению Мишустина, документы по планировке территорий должны быть согласованы к ноябрю. До 10 сентября должны быть проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков для каждого этапа проектирования и строительства дороги.

Также Мишустин пообещал, что правительство направит на строительство дороги 150 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).