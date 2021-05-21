Маск анонсировал официальное появление в России Tesla
Предприниматель Илон Маск в рамках форума «Новое знание» заявил, что компания Tesla в ближайшем будущем может выйти на российский рынок.
«Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нас также нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», - цитирует РИА Новости слова Маска.
Также Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.
«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», - сказал глава Tesla.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ждем прихода к нам очередного западного бизнеса. А где там наш Прохоров с его проектом Ё-мобиля? Почему от наших олигархов, щедро хапнувших в свои карманы народного добра в ельцинские "святые" 90-е, никакой путной отдачи для страны нет?
Электромобили - редкий геморрой. Длительная зарядка+снижение запаса хода раза в два при минус 18.
Если бы власти насильно не пропихивали электромобили - они бы на хрен ниикому не были нужны.
Осталось только сибирякам кабриолеты продать, и счастье наступит)
Вы там в коммуналке? Цыгане наверно. Тесла есть, квартиры нет.
Это пройдоха и мошенник.Суд и пожизненное не за горами :)
У моего соседа по квартире (это в ЕС,не в России) - новенькая Тесла,спросили бы вы у него...
без мата никак :)