Маск анонсировал официальное появление в России Tesla

10:58 21.05.2021

Предприниматель Илон Маск в рамках форума «Новое знание» заявил, что компания Tesla в ближайшем будущем может выйти на российский рынок.

«Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нас также нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», - цитирует РИА Новости слова Маска.

Также Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», - сказал глава Tesla.