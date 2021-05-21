Маск анонсировал официальное появление в России Tesla

Tesla

Предприниматель Илон Маск в рамках форума «Новое знание» заявил, что компания Tesla в ближайшем будущем может выйти на российский рынок.

«Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нас также нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», - цитирует РИА Новости слова Маска.

Также Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», - сказал глава Tesla.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.05.2021, 13:53
    Гость: Сократ

    Ждем прихода к нам очередного западного бизнеса. А где там наш Прохоров с его проектом Ё-мобиля? Почему от наших олигархов, щедро хапнувших в свои карманы народного добра в ельцинские "святые" 90-е, никакой путной отдачи для страны нет?

  2. 21.05.2021, 13:52
    Гость: Влад

    Электромобили - редкий геморрой. Длительная зарядка+снижение запаса хода раза в два при минус 18.
    Если бы власти насильно не пропихивали электромобили - они бы на хрен ниикому не были нужны.

  5. 21.05.2021, 12:28
    Гость: Оллес

    Это пройдоха и мошенник.Суд и пожизненное не за горами :)
    У моего соседа по квартире (это в ЕС,не в России) - новенькая Тесла,спросили бы вы у него...
    без мата никак :)

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