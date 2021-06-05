Программа Глонасс: то, что нужно знать о GPS-технологиях

14:04 5.06.2021

Собственно говоря, для любой фирмы, связанной с транспортными грузоперевозками, очень важен контроль всех операций.

Например, компания Ставтрэк является лидирующим разработчиком и интегратором ГЛОНАСС/GPS мониторинга автопарка, который позволяет контролировать перемещение транспортных средств. В этой статье мы поговорим про эту компанию и про принцип работы ГЛОНАСС/GPS.

Как работает данная система?

1. Необходим трекер, который нужно установить на ТС. Опционально можно поставить дополнительные датчики для измерения других параметров, таких как, например, датчик топлива.

2. Далее, на ТС ставятся ГЛОНАСС и GSM антенны. Лучше всего устанавливать на крыше автомобиля, чтобы иметь в доступе видимость небосвода для улучшения сигнала.

3. После этого всего данные со спутника поступают на терминал, опрашивающий датчики и передающий сигнал в систему мониторинга.

4. На Виалон, или программную систему, приходят уведомления, а также отбирает ложные данные (ошибки бывают всегда), далее Виалон отправляет всю актуальную информацию диспетчеру.

В чем преимущества Глонасс-отслеживания?

На самом деле, данная система имеет множество опций и богатый функционал, среди особенностей которого можно выделить:

1. Возможность контролировать локацию онлайн;

2. Контроль километража и пробега;

3. Просмотр моточасов;

4. Отслеживание потраченного топлива, а конкретно – средний расход, сливы, заправки;

5. Возможность отследить время работы механизмов транспортного средства, например, сколько ТС простояло с включенным двигателем.

6. Отслеживание простоя машины;

7. Смс-оповещание о нахождении ТС в определенной заданной точки. То есть, в случае, когда авто уезжает с объекта, ответственному лицу приходит сообщение, что данная машина покинула место и направляется в другое с определенной скоростью;

8. Контролирование безопасности авто при работе в ночное время;

9. Установление кнопки тревоги;

10. Директор или ответственное лицо может всегда посмотреть сроки предстоящего технического обслуживания – замены автозапчастей, расходных материалов и так далее;

11. Геозоны – это контрольные точки. Глонасс позволяет контролировать посещение данных зон, а конкретно время прибытия и отъезда ТС;

12. Контроль скорости водителя транспортного средства;

13. Глонасс дает возможность мониторинга выполнения заданий – программа может предоставить доступ к фото с места работы, а также уведомит ответственное лицо о нарушениях или штрафов.