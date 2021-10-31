В Сочи сотрудники полиции задержали диван на колёсах

В Сочи из дивана соорудили комфортное средство передвижения - приладили к нему колеса, оборудовали мотором и поставили столик. На нем местные умельцы колесили по городу на радость местным жителям. Они уже успели стать героями видеороликов в местных пабликах, пишет издание "Кубанские новости".

Но во время одной из поездок самоходку остановили сотрудники Госавтоинспекции.

"Идентификация двигателя, составных частей и механизмов была невозможна ввиду их демаркировки, - сообщается на официальной странице ГИБДД УВД по Сочи в Instagram. - На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку".

В отношении водителя был составлен протокол за езду без ремня безопсности, если это средство передвижения рассматривать как автомобиль, или за езду без шлема, если это мотоцикл.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.11.2021, 03:48
    Гость: Народу виднее как ему жить у себя дома

    В аул ГИБДД даже при тройном финансировании не сунется ,как и в предгорья радиусом под 100 км ,так как сломать шею ,упав случайно полиция боится.Это в равнинной части и мегаполисах они гусарят,а там - язык между булок ходят.Да и тут аналогично,если видят жителей аулов.А Вам советую валить в свою хохляндию и командовать как жить местным.

  3. 01.11.2021, 00:07
    Гость: Жека

    Диван-автомобиль, передать Бузовой. Снять клип - "Чудесный грузин - в Сочи". Привлечь для съемок - тов. из ГИБДД. Неужели, будет некрасиво?

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