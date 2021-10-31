В Сочи сотрудники полиции задержали диван на колёсах
В Сочи из дивана соорудили комфортное средство передвижения - приладили к нему колеса, оборудовали мотором и поставили столик. На нем местные умельцы колесили по городу на радость местным жителям. Они уже успели стать героями видеороликов в местных пабликах, пишет издание "Кубанские новости".
Но во время одной из поездок самоходку остановили сотрудники Госавтоинспекции.
"Идентификация двигателя, составных частей и механизмов была невозможна ввиду их демаркировки, - сообщается на официальной странице ГИБДД УВД по Сочи в Instagram. - На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку".
В отношении водителя был составлен протокол за езду без ремня безопсности, если это средство передвижения рассматривать как автомобиль, или за езду без шлема, если это мотоцикл.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В аул ГИБДД даже при тройном финансировании не сунется ,как и в предгорья радиусом под 100 км ,так как сломать шею ,упав случайно полиция боится.Это в равнинной части и мегаполисах они гусарят,а там - язык между булок ходят.Да и тут аналогично,если видят жителей аулов.А Вам советую валить в свою хохляндию и командовать как жить местным.
В США это обычное дело, а в РФ ничего низя.
Диван-автомобиль, передать Бузовой. Снять клип - "Чудесный грузин - в Сочи". Привлечь для съемок - тов. из ГИБДД. Неужели, будет некрасиво?
Хоть одна позитивная новость за эти годы - посмеялась от души!!!
Гораздо хуже галоши на трибуне.