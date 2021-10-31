В Сочи сотрудники полиции задержали диван на колёсах

17:06 31.10.2021

В Сочи из дивана соорудили комфортное средство передвижения - приладили к нему колеса, оборудовали мотором и поставили столик. На нем местные умельцы колесили по городу на радость местным жителям. Они уже успели стать героями видеороликов в местных пабликах, пишет издание "Кубанские новости".

Но во время одной из поездок самоходку остановили сотрудники Госавтоинспекции.

"Идентификация двигателя, составных частей и механизмов была невозможна ввиду их демаркировки, - сообщается на официальной странице ГИБДД УВД по Сочи в Instagram. - На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку".

В отношении водителя был составлен протокол за езду без ремня безопсности, если это средство передвижения рассматривать как автомобиль, или за езду без шлема, если это мотоцикл.