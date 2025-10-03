Общественники настаивают на отзывной кампании Lada Vesta

Национальный автомобильный союз (НАС) намерен добиваться запуска официальной отзывной кампании для автомобилей Lada Vesta. Поводом стало серьезное ДТП во Владимирской области, причиной которого, по предварительной версии, стала блокировка рулевого управления прямо во время движения, пишут «Известия».

«Это первый зафиксированный случай серьезного дорожно-транспортного происшествия после признанной технической особенности у машин АвтоВАЗа», — сообщил автоблогер и юрист Александр Шумский в своем Telegram-канале.

Автомобиль, за рулем которого находилась женщина по имени Наталья, потерял управление на небольшом повороте, съехал в кювет и несколько раз перевернулся. По данным СМИ, при аварии не сработали ни подушки безопасности, ни система «ЭРА-ГЛОНАСС», автоматически вызывающая экстренные службы. Пострадавшая получила перелом позвоночника, ее готовят к операции. Семья планирует подать иск к АвтоВАЗу.

Супруг пострадавшей обратился на горячую линию Lada, однако, по его словам, в эвакуаторе было отказано.

В самой компании утверждают, что обращений по поводу блокировки руля пока не поступало.

«АвтоВАЗ, безусловно, заинтересован в разборе подобных случаев. Но просим воздержаться от поспешных выводов и обвинений», — заявили в пресс-службе завода, отметив, что на фотографиях автомобиля после аварии отсутствуют регистрационные номера.

Проблемы с заклиниванием рулевого управления на Lada Vesta владельцы начали массово обсуждать еще летом 2025 года. В сети появлялись видео, на которых видно, что при включенном зажигании руль остается заблокированным и не поддается усилию. В августе президент НАС Антон Шапарин уже обращался в Росстандарт с просьбой провести проверки и проанализировать ДТП с участием этих машин.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.10.2025, 16:21
    Гость: Имрек

    В Тойоте Камри с подобным сталкивался. Заводишь, а руль блокирован. Бывает такое после того, когда мотор выключаешь, не дождавшись полной остановки. Но чтоб на ходу...

  3. 03.10.2025, 14:28
    Гость: Васечкин

    Читаю иногда дром.ру там много автолюбителей из Восточной Сибири и Дальнего Востока, еще не один не написал в поддержку отечественного автопрома ничего хорошего , люди предпочитают покупать 10-летние криворукие японки, чем новые Лады, это о чём-то говорит.

  4. 03.10.2025, 13:19
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Какие, Джеты ,если попытка создать Байкал (прототип АН-2)и та провалилась.

Все комментарии (12)
