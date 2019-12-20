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Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

08:02 20.12.2019
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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 Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Берлине по итогам многочасовых переговоров по транзиту газа.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу, но его еще предстоит согласовать.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - приводит его слова "Интерфакс"

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия "хорошо поработали" и наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта. Эти наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве, отметил он.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - добавил Оржель.

Между тем источник, знакомый с итогами переговоров, рассказал, что протокол подготовлен по всему комплексу вопросов, касающихся взаимоотношений России и Украины в газовой сфере.

Российско-украинские переговоры по газу в Берлине 19 декабря продлились почти восемь часов. От России во встрече участвовали предправления "Газпрома" Алексей Миллер и Новак, от Украины - Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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20.12.2019, 13:48
Гость: Всеволоду- от дамы-красавицы

Хватит тут кокетничать в унисон с птицелетом-ихтиандром. А вернее, как привокзальная ...... . перекрывать трубу надо было еще в 2014-15 г.г., когда этот мр...ь предал Донбасс и был отличный момент вернуть исконно русские земли с русским народом.
20.12.2019, 13:30
Гость: Ветеран

Опять алчность победила здравый смысл.
20.12.2019, 12:51
Гость: kib

...совсем зря ! Во первых не оценят. Во вторых воровать будут хитрее. Территорию хохляндии нужно возвращать в первозданный вид. Что бы только "вольные кони и вольные люди"
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