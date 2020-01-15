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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

14:37 15.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
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 Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти. Об этом сообщил глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.

"Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны", — приводит его слова РИА Новости.

Министр добавил, что ведомство организует встречу с нефтяными компаниями Казахстана. Переговоры планируется провести до 20 января.

Вчера первый вице-премьер рБелоруссии Дмитрий Крутой заявил, что покупать российскую нефть на предлагаемых условиях республике нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.


 

Темы: Белоруссия, Казахстан, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.01.2020, 19:08
Гость: Пардон, сначала не понял

Конечно Лука никуда не денется и транзит будет.
15.01.2020, 19:07
Гость: Точно союзника?

Союз не бывает односторонним,если Вы не в курсе.
15.01.2020, 19:06
Гость: Петро

5+!
Все комментарии (16)
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