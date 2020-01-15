Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

14:37

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти. Об этом сообщил глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.

"Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны", — приводит его слова РИА Новости.

Министр добавил, что ведомство организует встречу с нефтяными компаниями Казахстана. Переговоры планируется провести до 20 января.

Вчера первый вице-премьер рБелоруссии Дмитрий Крутой заявил, что покупать российскую нефть на предлагаемых условиях республике нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.



