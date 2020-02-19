Вспомогательные инструменты для спекулятивных торгов

14:27

Спекулятивная деятельность с валютами, сырьевыми контрактами, фьючерсами, акциями, а также инвестиции в любые активы – это всегда высокий риск потерять свои вложения

Не рекомендуется заниматься сделками на биржах и инвестициями, если у вас нет свободных финансов, доступных для теоретической потери, а также нет опыта и знаний.

Кроме того, трейдинг и инвестиции требуют наличия широкого ассортимента инструментов, которые необходимы для анализа актуального рынка, объективного прогнозирования, определения адекватной торговой стратегии, оперативного реагирования на возможные изменения.

Практичным вспомогательным инструментов могут стать хорошие многофункциональные мобильные приложения.

Публикация статей

Первое, что заслуживает внимания – это публикация статей. Во-первых, речь идет о новостях, в том числе тех, которые способны резко повлиять на тренды. Во-вторых, это аналитические материалы, разбирающие уже опубликованные данные или делающие прогнозы касательно обозримого будущего, в том числе от ведущих новостных и аналитических агентств. В некоторых приложениях публикуются обучающие материалы и курсы.

Если функционал предложения подразумевает сортировку статей по рейтингу, актуальности, положительным отзывам – это сэкономит время и даст возможность читать только лучшее в выбранной теме.

Экономический календарь

На финансовый рынок оказывают комплексное влияние различные события. Это заседания крупных Центробанков и регуляторов, меняющих ключевые ставки и денежную политику. Это публикация отчетов корпораций, выход макроэкономической статистики по США, Китаю, России, Германии, статистика экономических и других важных индикаторов, влияющих на рыночные тренды.

В подуманных приложениях есть экономический календарь, позволяющий планировать биржевую активность или сделки на Форекс в соответствии с тем, какие события произойдут на этой неделе, в этом месяце или квартале.

Push-уведомления

Для оперативного реагирования на изменения котировок и трендов в приложениях настраиваются особые уведомления. Это особенно удобно в случае с мобильными устройствами, которые всегда с собой. Если есть выход в интернет, приложение оповестит, когда будут достигнуты указанные пользователем показатели, и когда следует внести определенные изменения, закрыть или открыть сделку.