Минтруд допустил увеличение числа безработных в России до 6 млн

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Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.

В марте текущего года, по данным Росстата, количество безработных в России составило 3,5 млн человек, уровень безработицы достиг 4,7%.

«Когда мы говорим о 5–6 млн человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики (ВШЭ), это в принципе одно из сценарных развитий, один из сценариев, которые Министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя, то есть мы четко отследили тенденции, которые складываются на рынке, мы понимаем, что при развитии событий один из сценарных условий соответствовал такому уровню безработицы»,— цитирует Котякова «Коммерсант».

Он уточнил, что по методике Международной организации труда сейчас в России около 3,7 млн безработных, почти 950 тыс. из них обратились в центры занятости. По словам министра, меры поддержки обеспечивают тенденцию сохранения занятости.

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что в результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, средний класс может скатиться в бедность. По прогнозам ВШЭ, в 2020 году уровень безработицы в России составит 8%.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин также говорил, что безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек.