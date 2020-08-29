Китайская транспортная компания DiDi начала деятельность в России

14:27

Китайская мобильная платформа по вызову такси Didi Chuxing официально вышла на российский рынок и начала предоставлять услуги DiDi Express в Казани, пишет издание "Жэньминь Жибао" со ссылкой на старшего операционного менеджера DiDi в России Даниила Петина.

Россия является девятым зарубежным рынком для китайского транспортного гиганта DiDi и первой европейской страной, где он начал свою работу. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что DiDi является влиятельной китайской компанией, а страна готова создать хорошие условия для инвестиций и развития бизнеса DiDi.

В конце июля текущего года DiDi открыла в Казани круглосуточные центры обслуживания клиентов и водителей, а также внедрила различные меры безопасности, профилактики и контроля эпидемии.