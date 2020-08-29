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Китайская транспортная компания DiDi начала деятельность в России

14:27 29.08.2020
Фото с сайта news.cgtn.com

Китайская мобильная платформа по вызову такси Didi Chuxing официально вышла на российский рынок и начала предоставлять услуги DiDi Express в Казани, пишет издание "Жэньминь Жибао" со ссылкой на старшего операционного менеджера DiDi в России Даниила Петина.

Россия является девятым зарубежным рынком для китайского транспортного гиганта DiDi и первой европейской страной, где он начал свою работу. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что DiDi является влиятельной китайской компанией, а страна готова создать хорошие условия для инвестиций и развития бизнеса DiDi.

В конце июля текущего года DiDi открыла в Казани круглосуточные центры обслуживания клиентов и водителей, а также внедрила различные меры безопасности, профилактики и контроля эпидемии. 

Темы: Россия, Казань, Китай, Бизнес и предпринимательство в России
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