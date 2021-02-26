Россиянам назвали способ накопить на пенсию в 100 тысяч рублей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Консультант-методист Минфина по финансовой грамотности Сергей Кикевич в интервью каналу «360» назвал способ, при помощи которого россияне смогут накопить на пенсию в 100 тысяч рублей. 

Кикевич посоветовал не рассчитывать на банковские депозиты и вместо этого активнее инвестировать на рынке ценных бумаг. При этом критически важно определиться с их сроком: «Допустим, человек хочет выйти на пенсию через 20 лет. Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства».

Для ежемесячной пенсии в 100 тысяч рублей необходимо накопить около 15 миллионов, отметил финансист. Однако первоначальная сумма необязательно должна быть большой — она может ограничиться и тысячей рублей, пишет Lenta.ru.

В качестве вариантов для вложений Кикевич предложил иностранную валюту и облигации, однако предостерег от покупки биткоина, а также стремления к спекулятивному подходу, поскольку он снижает потенциальную доходность в будущем.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.02.2021, 00:31
    Гость: Щас!

    Задохлик дядя Сэм достанет вам пенсию из рваных карманов своих широких дырявых штанин.

  3. 27.02.2021, 00:11
    Гость: Да ты, шо?!

    Пенсюковская система не работает давно, так как пенсюковский фонд разграбили либероидные.

  4. 26.02.2021, 23:54
    Гость: Практик.

    В этой стране не заработает пенсионная система, пока в стране такие консультанты.

Все комментарии (24)
Выбор читателей
Сирия и Израиль, противостояние продолжается
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
Сергей Черняховский: «Восстановление памятника Дзержинскому – не вопрос отдания должного его заслугам»
Познер
Познер назвал принятие христианства «одной из величайших трагедий»
Избранное
«Введение российских миротворцев в зону армяно-азербайджанского конфликта я считаю серьезной политической ошибкой Путина»
Оружие будущего создается сегодня
Питание для роста мышц
Деньги всем и ни за что: спасет ли безусловный базовый доход человечество?
Трахиандра - описание, виды, уход и выращивание в домашних условиях
«Большевики не зря выгоняли всех старых чиновников: дело не в том, что они были плохие»
«"Никкимания" и её мотивы: какими историческими фигурами предлагают восхищаться в правление Владимира Путина?»
Сергей Бобунец объяснил на юбилее альбома «3000», почему поменял техно на диско
«Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков»
Кинопремьера Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина»: ты так любишь эти фильмы — мы вряд ли сможем быть вместе
Лучшие представители современного российского спорта