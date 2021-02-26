Россиянам назвали способ накопить на пенсию в 100 тысяч рублей

16:15 26.02.2021

Консультант-методист Минфина по финансовой грамотности Сергей Кикевич в интервью каналу «360» назвал способ, при помощи которого россияне смогут накопить на пенсию в 100 тысяч рублей.

Кикевич посоветовал не рассчитывать на банковские депозиты и вместо этого активнее инвестировать на рынке ценных бумаг. При этом критически важно определиться с их сроком: «Допустим, человек хочет выйти на пенсию через 20 лет. Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства».

Для ежемесячной пенсии в 100 тысяч рублей необходимо накопить около 15 миллионов, отметил финансист. Однако первоначальная сумма необязательно должна быть большой — она может ограничиться и тысячей рублей, пишет Lenta.ru.

В качестве вариантов для вложений Кикевич предложил иностранную валюту и облигации, однако предостерег от покупки биткоина, а также стремления к спекулятивному подходу, поскольку он снижает потенциальную доходность в будущем.