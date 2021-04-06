Банки исчерпали лимиты на льготную сельскую ипотеку под 3%

© KM.RU, Алексей Белкин

Крупные российские банки, в том числе Сбербанк и Россельхозбанк перестали выдавать льготные ипотечные кредиты под 3% на покупку жилья в сельской местности. 

Например, клиентка Россельхозбанка в конце марта получила одобрение на сельскую ипотеку, но через несколько дней сотрудник банка сообщила, что финансирование приостановлено.

Как выяснил "Коммерсант", это связано с тем, что выделенные на данную программу субсидии уже закончились. В Россельхозбанке выразили надежду, что в ближайшее время программа получит дополнительное финансирование и выдача льготных кредитов возобновится. Правда, ориентиров по срокам пока нет.

Программа сельской ипотеки предусматривает предоставление кредита на покупку жилья на селе под ставку от 0,1% до 3% годовых в зависимости от условий банка. Программа запущена с начала 2020 года и действует до 2025 года. Кредиты выдаются только на жилье, расположенное в пределах сельских территорий с населением не более 30 тыс. человек (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Максимальная сумма кредита — до 3 млн руб., на ряде территорий — до 5 млн руб. 

За время реализации программы "Сельская ипотека" из федерального бюджета по ней выплачено субсидий на общую сумму 1,2 млрд руб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.04.2021, 19:05
    Гость: Сократ

    Всего лишь выплачено субсидий на общую сумму 1,2 млрд руб. Цифра в масштабах страны смешная, а деньги уже кончились.

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