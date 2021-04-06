Банки исчерпали лимиты на льготную сельскую ипотеку под 3%
Крупные российские банки, в том числе Сбербанк и Россельхозбанк перестали выдавать льготные ипотечные кредиты под 3% на покупку жилья в сельской местности.
Например, клиентка Россельхозбанка в конце марта получила одобрение на сельскую ипотеку, но через несколько дней сотрудник банка сообщила, что финансирование приостановлено.
Как выяснил "Коммерсант", это связано с тем, что выделенные на данную программу субсидии уже закончились. В Россельхозбанке выразили надежду, что в ближайшее время программа получит дополнительное финансирование и выдача льготных кредитов возобновится. Правда, ориентиров по срокам пока нет.
Программа сельской ипотеки предусматривает предоставление кредита на покупку жилья на селе под ставку от 0,1% до 3% годовых в зависимости от условий банка. Программа запущена с начала 2020 года и действует до 2025 года. Кредиты выдаются только на жилье, расположенное в пределах сельских территорий с населением не более 30 тыс. человек (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Максимальная сумма кредита — до 3 млн руб., на ряде территорий — до 5 млн руб.
За время реализации программы "Сельская ипотека" из федерального бюджета по ней выплачено субсидий на общую сумму 1,2 млрд руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не деньги смешные,а государство.
Всего лишь выплачено субсидий на общую сумму 1,2 млрд руб. Цифра в масштабах страны смешная, а деньги уже кончились.
В очередь, сукины дети, в очередь!