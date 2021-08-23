Россияне бросились перекладывать валюту с депозитов на счета

12:25 23.08.2021

В этом году россияне стали активно переводить валюту со вкладов на текущие счета в банках. Прирост валюты на счетах оказался крупнейшим за последние четыре года. Аналитики утверждают, что это стало результатом перераспределения сбережений граждан, а также скупки валюты на фоне высокой инфляции.

По данным ЦБ, к августу 2021 года объем средств населения на текущих валютных счетах достиг 35,6 миллиарда долларов. С января показатель вырос на 17,6%. В последний раз столь крупный прирост был отмечен в 2017 году, когда за семь месяцев сбережения россиян на счетах в валюте увеличились на 20,1%, пишет РБК.

В июле остатки на счетах физлиц в иностранной валюте увеличились на 895 миллионов долларов. С начала 2021 года показатель вырос на 5,3 миллиарда. Для сравнения за весь прошлый год остатки на счетах в валюте прибавили 8,3 миллиарда долларов.

При этом регулятор зафиксировал снижение объема срочных валютных вкладов граждан. С начала года он сократился на 6,2% и в начале августа составил 58 миллиардов долларов. В прошлом году отток был более заметным: так, за семь месяцев россияне сняли с депозитов валюту на 9,7 миллиарда долларов (против 3,8 миллиарда в 2021-м).

Остатки на валютных счетах россиян растут в ходе перераспределения сбережений, утверждают специалисты. «Нулевые ставки в евро и очень низкие ставки в долларах даже до налогообложения способствуют тому, что депозиты, открытые ранее в валюте, не продлеваются», — заявил замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин.

Кроме того, сделать валютные сбережения более привлекательными мог и рост цент, отметил глава направления исследований финансового центра Сколково-РЭШ Егор Кривошея. Его позицию разделяет представитель Газпромбанка Сусин. По его словам, россияне проявляют больший интерес к валюте, когда рубль укрепляется, однако в таком случае ажиотажных покупок не происходит. Поэтому активной закупки валюты населением тоже не наблюдается.