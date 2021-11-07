На заводе «Роснефти» взбунтовались китайские рабочие
На Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» второй месяц подряд продолжаются протестные акции рабочих из Китая, которые приехали на заработки и, по их словам, остались без обещанных денег и возможности вернуться на родину.
Так, в субботу сотни китайцев устроили шествие в Ленинском районе Комсомольска-на-Амуре с требованием погасить зарплатые долги, которые тянутся, по их словам, уже четыре месяца. Они прошли колонной вокруг нефтезавода, одного из крупнейших на Дальнем Востоке, в сопровождении Росгвардии, ППС и ГИБДД, которые лишь наблюдали за митингом, не разгоняя его.
Китайских рабочих привлекли подрядные организации, участвующие в реконструкции НПЗ, который перерабатывает ежегодно 8,5 млн тонн нефти, поступающей по трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан», пишет Finanz.ru.
Нефтезавод утверждает, что с подрядчиками рассчитывается своевременно. Однако с момента предыдущей акции - в октябре, - по словам рабочих, ситуация не изменилась: оплата не поступает. Теперь китайцы требуют вернуть им паспорта и отправить домой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
может попросить помощи русским националистам у китайцев.
В КНР по программе КПК только собираются приступать к строительству социализма, пока у них переходный этап развития..
Кто сказал что мы своих граждан оставим в беде?
Может.. платежи не проходят?! Электроны отсырели в ЭВМ у банкстера?!
За ними НОАК ... вона даже полицаи местечкового хуцпаната боятся санитарную вменять .