На заводе «Роснефти» взбунтовались китайские рабочие

19:45 7.11.2021

На Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» второй месяц подряд продолжаются протестные акции рабочих из Китая, которые приехали на заработки и, по их словам, остались без обещанных денег и возможности вернуться на родину.

Так, в субботу сотни китайцев устроили шествие в Ленинском районе Комсомольска-на-Амуре с требованием погасить зарплатые долги, которые тянутся, по их словам, уже четыре месяца. Они прошли колонной вокруг нефтезавода, одного из крупнейших на Дальнем Востоке, в сопровождении Росгвардии, ППС и ГИБДД, которые лишь наблюдали за митингом, не разгоняя его.

Китайских рабочих привлекли подрядные организации, участвующие в реконструкции НПЗ, который перерабатывает ежегодно 8,5 млн тонн нефти, поступающей по трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан», пишет Finanz.ru.

Нефтезавод утверждает, что с подрядчиками рассчитывается своевременно. Однако с момента предыдущей акции - в октябре, - по словам рабочих, ситуация не изменилась: оплата не поступает. Теперь китайцы требуют вернуть им паспорта и отправить домой.

