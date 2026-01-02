Рубль стал мировым лидером по росту к доллару по итогам 2025 года

12:10 2.01.2026

По итогам минувшего года российский рубль показал наиболее заметное укрепление к доллару США среди всех мировых валют, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты на основе открытых биржевых данных.

Так, его курс по отношению к американской валюте вырос на 31% по сравнению с декабрем 2024 года, следует из анализа открытых биржевых данных.

Вторую позицию по темпам роста заняла шведская крона, подорожавшая почти на 20%. Немногим уступил ей венгерский форинт с приростом 19,4%. В число валют, заметно усилившихся к доллару, также вошли колумбийское песо (18,9%) и чешская крона (17,2%).

Одновременно сразу десять национальных валют завершили год с отрицательной динамикой. Самое сильное падение продемонстрировало аргентинское песо, потерявшее 29,2% стоимости. Существенно ослабли также турецкая лира (минус 18,3%) и ливийский динар (9,2%). Далее следуют шри-ланкийская рупия, а также валюты Непала и Индии, каждая из которых снизилась примерно на 5%.

Согласно данным Банка России, за 2025 год официальный курс доллара уменьшился на 23,45 рубля. Максимального значения он достиг в середине января — 103,44 рубля, тогда как минимальная отметка была зафиксирована в начале декабря на уровне 76,09 рубля. Евро в течение года колебался от 106,25 рубля в январе до 87,57 рубля весной.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее отмечал, что нынешнее укрепление рубля отражает баланс спроса и предложения на фоне сохраняющихся высоких процентных ставок. По его словам, в перспективе национальная валюта, вероятно, будет оставаться крепче, чем ожидалось еще в конце лета и начале осени.