Рубль стал мировым лидером по росту к доллару по итогам 2025 года

По итогам минувшего года российский рубль показал наиболее заметное укрепление к доллару США среди всех мировых валют, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты на основе открытых биржевых данных.

Так, его курс по отношению к американской валюте вырос на 31% по сравнению с декабрем 2024 года, следует из анализа открытых биржевых данных.

Вторую позицию по темпам роста заняла шведская крона, подорожавшая почти на 20%. Немногим уступил ей венгерский форинт с приростом 19,4%. В число валют, заметно усилившихся к доллару, также вошли колумбийское песо (18,9%) и чешская крона (17,2%).

Одновременно сразу десять национальных валют завершили год с отрицательной динамикой. Самое сильное падение продемонстрировало аргентинское песо, потерявшее 29,2% стоимости. Существенно ослабли также турецкая лира (минус 18,3%) и ливийский динар (9,2%). Далее следуют шри-ланкийская рупия, а также валюты Непала и Индии, каждая из которых снизилась примерно на 5%.

Согласно данным Банка России, за 2025 год официальный курс доллара уменьшился на 23,45 рубля. Максимального значения он достиг в середине января — 103,44 рубля, тогда как минимальная отметка была зафиксирована в начале декабря на уровне 76,09 рубля. Евро в течение года колебался от 106,25 рубля в январе до 87,57 рубля весной.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее отмечал, что нынешнее укрепление рубля отражает баланс спроса и предложения на фоне сохраняющихся высоких процентных ставок. По его словам, в перспективе национальная валюта, вероятно, будет оставаться крепче, чем ожидалось еще в конце лета и начале осени.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.01.2026, 22:15
    Гость: Ага

    Ну,если не боялся сесть за валютные спекуляции,найти конечно было можно,спекулянты-валютчики их продавали.Только куда их было деть,не вступая в конфликт с законом?Я в то время,по роду деятельности,за рубежом много работал.В Швеции,Германии,Кампучии,Индии,Болгарии...Получал в местной валюте,а часть на счет.Так ,привозил пару-тройку тамошних бумажек,чисто как сувенир и все.

  2. 02.01.2026, 21:47
    Гость: Да

    Смутно припоминаю, доллар по 50 с чем то копеек. Но могу и ошибиться..

    Вообще-то курс, это такое ненадёжное дело, когда сравнивают разные товары в странах, которые живут в разных системах.

    Эти курсы, 4-5- 6 рублей, это курс для ряда промтоваров потребительского рынка.. Коих почти не было при социализме. :-)

    В России вот однокомнатная кооперативная квартира в Москве тогда тоже стоила 5 000 рублей..в приличном районе И, кстати, Жигули почти столько же.. :-)

    Можно и сравнить.. :-)

  3. 02.01.2026, 21:16
    Гость: Да

    Интересно читать прямо таки... :-)

    Незамутненное сознание в действии.

    Пишите дальше. Чем больше пишете, тем больше оснований усилить производство особо опасных средств... :-)

  4. 02.01.2026, 21:11
    Гость: Да

    Было и такое.

    Но эта Цепляева,видимо,просто законченная "либерастка" была.. :-)

    Как-то даже удивительно, банкир и такой наивный..

    Курс, дело тонкое.. А тут такие мадам им рулят..

Все комментарии (30)
