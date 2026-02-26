В Кремле прокомментировали снижение нефтегазовых доходов бюджета

16:26 26.02.2026

Президент РФ Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством и Банком России ситуацию с дефицитом федерального бюджета и источниками его финансирования, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, снижение нефтегазовых доходов действительно имеет место, однако частично оно компенсируется ростом ненефтегазовых поступлений, о чем 25 февраля говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

«В целом, устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается. Обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития», – приводят слова Пескова «Ведомости».

«Действительно, дефицит есть, но это текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры», – добавил представтель Кремля.

25 февраля в ходе отчета о работе правительства РФ в 2025 г. в Госдуме Мишустин рассказал о прошедшем у президента многочасовом совещании по экономическим вопросам с участием правительства и ЦБ. Премьер пояснял, что в ходе встречи обсуждались подходы к бюджетной политике и финансированию дефицита бюджета.

На 2026 г. запланирован дефицит в размере 3,786 трлн руб., что составляет 1,6% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов 25 февраля также заявил, что доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета в 2026 г. составит менее 20%, и подчеркнул, что РФ все меньше на них ориентируется.