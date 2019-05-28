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Названы сроки выхода на экраны новых «Гардемаринов»

12:55 28.05.2019
Новые "Гардемарины" выйдут в 2020 году
Светлана Дружинина. Фото с сайта kino-teatr.ru

Премьера четвертой части «Гардемаринов» назначена на 2020 год, сообщила режиссер ленты Светлана Дружинина.

Режиссер долго не могла получить финансирование своего детища, но в июне 2018 года министерство культуры выделило деньги Дружининой на съемки новой части фильма «Гардемарины», сообщает РИА Новости. «Выйдут на экраны «Гардемарины» в 2020 году!» - написала Дружинина Инстаграм.

Съемки проходили в Крыму, они продолжатся в Санкт-Петербурге. В основу фильма лег один из эпизодов Русско-турецкой войны – Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре 2017 года исполнилось 230 лет.

Главными героями стали дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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28.05.2019, 13:58
Гость: Zahar

Новые "Гардемарины" нужны, когда Россия
"на коне",а сейчас наши гардемарины:
Медведев, Кудрин, Матвиенко, Дворкович,
Абромович и прчие, во главе с канцлером
Путиным, тоска.
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