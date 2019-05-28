Названы сроки выхода на экраны новых «Гардемаринов»

12:55

Премьера четвертой части «Гардемаринов» назначена на 2020 год, сообщила режиссер ленты Светлана Дружинина.

Режиссер долго не могла получить финансирование своего детища, но в июне 2018 года министерство культуры выделило деньги Дружининой на съемки новой части фильма «Гардемарины», сообщает РИА Новости. «Выйдут на экраны «Гардемарины» в 2020 году!» - написала Дружинина Инстаграм.

Съемки проходили в Крыму, они продолжатся в Санкт-Петербурге. В основу фильма лег один из эпизодов Русско-турецкой войны – Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре 2017 года исполнилось 230 лет.

Главными героями стали дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры.

