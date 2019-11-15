]]>
]]>
Главная Кино Новости

«Союзмультфильм» снимет 26 серий продолжения «Ну, погоди!»

12:50 15.11.2019
Снимут продолжение Ну погоди
Материалы по теме:

Киностудия «Союзмультфильм» анонсировала производство следующего цикла знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».

В этом году герои мультика отметили 50-летний юбилей. «Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про «Ну, погоди!»», - сообщила Интерфаксу председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

К поддержке мультфильма присоединилась вице-премьер Ольга Голодец, сказав,, что «перезапуск мультфильма станет подарком нашему младшему поколению».

«Ну, погоди!» - мультфильм киностудии «Союзмультфильм», первый выпуск которого был 6 мая 1969 года. Режиссер Геннадий Сокольский снял «нулевую» серию для мультжурнала "Веселая карусель", главная идея которой легла в основу мультсериала «Ну, погоди!».

«Золотая коллекция» «Союзмультфильма» - собрание мультфильмов, которые относятся к классике анимационного жанра.

Любопытно, что в мае этого года мы писали о том, что в «Союзмультфильме» скептически относятся к идее создания продолжения мультсериала «Ну, погоди!». В частности, по мнению шеф-редактора студии Сергея Капкова, сложно определить, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор обернется провалом.


 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Мультфильм, Персоны и деятели российского кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2019, 17:25
Гость: Сердечник

по современным законом "ну погоди" это:
пропаганда бандитизма, спиртного и табака, издевательство над животными, незаконная охота, зоофилия, педофилия...
15.11.2019, 16:20
Гость: Дух этого мультика -

Курение и алкоголизм!
15.11.2019, 16:19
Гость: Сцен с курением не будет.

С тентаклями - будут.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.