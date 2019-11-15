«Союзмультфильм» снимет 26 серий продолжения «Ну, погоди!»

12:50

Киностудия «Союзмультфильм» анонсировала производство следующего цикла знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».

В этом году герои мультика отметили 50-летний юбилей. «Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про «Ну, погоди!»», - сообщила Интерфаксу председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

К поддержке мультфильма присоединилась вице-премьер Ольга Голодец, сказав,, что «перезапуск мультфильма станет подарком нашему младшему поколению».

«Ну, погоди!» - мультфильм киностудии «Союзмультфильм», первый выпуск которого был 6 мая 1969 года. Режиссер Геннадий Сокольский снял «нулевую» серию для мультжурнала "Веселая карусель", главная идея которой легла в основу мультсериала «Ну, погоди!».

«Золотая коллекция» «Союзмультфильма» - собрание мультфильмов, которые относятся к классике анимационного жанра.

Любопытно, что в мае этого года мы писали о том, что в «Союзмультфильме» скептически относятся к идее создания продолжения мультсериала «Ну, погоди!». В частности, по мнению шеф-редактора студии Сергея Капкова, сложно определить, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор обернется провалом.



