Певцову пожелали мучений в аду за съемки в военном фильме Говорухина

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Дмитрий Певцов оказался в центре скандала после разгрома фильма блогерам с его участием «На Париж».

Обличительная видеорецензия была размещена на канале YouTube «Плохой Комедиант». Критику не понравилось, что в фильме советские солдаты на пились и поехали в столицу Франции к проституткам. Уничижительный обзор держатель канала сопроводил хлестким слоганом «Спасибо деду за шалаву».

В Инстаграме Дмитрий Певцов признался, что после обзора в ответ ему пожелали смерти и «мучений в аду». Актер сообщил, что ему нисколько не стыдно за съемки в фильме, поскольку лента повествует о любви — в том чистое и тем, кто защищал родную Землю от врагов.

Авантюрная комедия «На Париж» вышла год назад. Помимо Дмитрия Певцова в картине снялись Рената Литвинова и Михаил Ефремов. Соавтором сценария выступил Станислав Говорухин.