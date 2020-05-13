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Певцову пожелали мучений в аду за съемки в военном фильме Говорухина

10:45 13.05.2020
Певцову пожелали смерти за "На Париж"
Кадры с сайта kinopoisk.ru-

Дмитрий Певцов оказался в центре скандала после разгрома фильма блогерам с его участием «На Париж».

Обличительная видеорецензия была размещена на канале YouTube «Плохой Комедиант». Критику не понравилось, что в фильме советские солдаты на пились и поехали в столицу Франции к проституткам. Уничижительный обзор держатель канала сопроводил хлестким слоганом «Спасибо деду за шалаву».

В Инстаграме Дмитрий Певцов признался, что после обзора в ответ ему пожелали смерти и «мучений в аду». Актер сообщил, что ему нисколько не стыдно за съемки в фильме, поскольку лента повествует о любви — в том чистое и тем, кто защищал родную Землю от врагов.

Авантюрная комедия «На Париж» вышла год назад. Помимо Дмитрия Певцова в картине снялись Рената Литвинова и Михаил Ефремов. Соавтором сценария выступил Станислав Говорухин.  

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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13.05.2020, 15:09
Гость: Иван Иваныч

Надо посмотреть. Фильмы бывают разные, и блогеры тоже. Да и Певцов вроде не всеядный насчёт ролей.
Хотя наличие Ренаты Литвиновой говорит о каком то подвохе.
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