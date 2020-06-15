Наталия Орейро подала документы на российское гражданство

09:49

Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро решила получить гражданство России. Об этом она рассказала в интервью ТАСС. В РФ актриса получила большую популярность благодаря сериалу «Дикий ангел».

«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — сказала Орейро. Она отметила, что все началось в 2019 с шутки в шоу «Вечерний Ургант».

Ведущий объявил ей тогда, что она «самая русская среди иностранок». Певица пошутила, что нисколько не сомневается в этом, поэтому президент РФ Владимир Путин должен дать ей гражданство.

«Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — пояснила она.

Орейро добавила, что в следующем году после окончания пандемии она планирует провести гастроли в России и встретиться со своими поклонниками.