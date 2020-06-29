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Михаил Ефремов выразил свое отношение к Владимиру Путину

12:14 29.06.2020
Михаил Ефремов выразил свое отношение к Владимиру Путину
Актер Михаил Ефремов читает стихи © KM.RU, Александра Воздвиженская

Ставший виновником гибели человека в ДТП 8 июня Михаил Ефремов передал через своего адвоката Эльмана Пашаева политическое высказывание.

Актер опроверг домыслы людей, считающих процесс над ним заказным и политическим. Ефремов ответил на это сакраментальным «где политика и где же я», передает МК. Что же касается своего участия в либеральном проекте «Гражданин поэт» с чтением остросоциальных стихов, то он заметил, что это – не более чем лицедейство и шутовство.

Кроме того, Михаил Ефремов высказался о Владимире Путине. Актер недоумевает, почему он должен относиться негативно к человеку, который кормит людей искусства и при котором произошли позитивные подвижки в культуре, бывшей раньше в упадке.
  

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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29.06.2020, 17:03
Гость: трезво мыслит

почему он должен относиться негативно к человеку, который кормит людей искусства и при котором произошли позитивные подвижки в культуре, бывшей раньше в упадке.
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Миша лизнул,так лизнул.Боится,что его театру Современник помощь из госбюджета уменьшат.
29.06.2020, 14:33
Гость: Как это тонко,

вспомнил о президенте.
29.06.2020, 14:17
Гость: Шило

Да, Ефремов, не велик хрен по нашей губернии!
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