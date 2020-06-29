Михаил Ефремов выразил свое отношение к Владимиру Путину

12:14

Ставший виновником гибели человека в ДТП 8 июня Михаил Ефремов передал через своего адвоката Эльмана Пашаева политическое высказывание.

Актер опроверг домыслы людей, считающих процесс над ним заказным и политическим. Ефремов ответил на это сакраментальным «где политика и где же я», передает МК. Что же касается своего участия в либеральном проекте «Гражданин поэт» с чтением остросоциальных стихов, то он заметил, что это – не более чем лицедейство и шутовство.

Кроме того, Михаил Ефремов высказался о Владимире Путине. Актер недоумевает, почему он должен относиться негативно к человеку, который кормит людей искусства и при котором произошли позитивные подвижки в культуре, бывшей раньше в упадке.

