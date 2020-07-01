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«Жертвам» продюсера Харви Вайнштейна выплатят 19 миллионов долларов

13:15 1.07.2020
«Жертвам» продюсера Харви Вайнштейна выплатят 19 миллионов долларов
Фото с сайта wikipedia.org

Труженицы американской киноиндустрии, обвинившие продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, получат в общей сложности 19 миллионов долларов.

В это число будут входить и его сотрудницы, которые заявляли о дискриминации по половому признаку на работе, сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора Нью-Йорка. Всего пострадавшими от действий продюсера объявили себя 80 женщин. Кому и сколько положено компенсации, будут решать специалисты.

Платить буду страховые компании, которые сотрудничали с обанкротившейся в 2018 году Weinstein Company.

В марте Харви Вайнштейн был приговорен к 23-и годам тюрьмы. Продюсер отбывает наказание в штате Нью-Йорк.
 

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Комментарии читателей
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01.07.2020, 19:14
Гость: stalker

Не понятно какая связь между страховыми компаниями и похождениями фигуранта уголовного дела. Эти компании могли застраховать его фирму от банкротства. Это понятно. Но не от его личного уголовного преследования по такого рода обвинению.
01.07.2020, 14:51
Гость: IgS

тогда за плату. а сейчас, что, по выслуге лет ибо как прежде заработать не могут?
01.07.2020, 14:38
Гость: Иван Иваныч

Ужас. Мало того, что голливудские проститутки, расталкивающие локтями друг-друга 20 лет назад, чтобы заскочить к нему в постель, оговорили Вайнштейна. Так ещё и обобрали. Мне этот Вайнштейн пополам, но США это нереальная помойка, без законов и правил. И уж точно, если может быть примером, то для сумасшедших. У нас так судили при Иване Грозном. Какой нибудь Гаврила доносил на кого то, и того на дыбу. Либо признавался либо умирал. Никаких следственных действий.
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