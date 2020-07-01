«Жертвам» продюсера Харви Вайнштейна выплатят 19 миллионов долларов

13:15

Труженицы американской киноиндустрии, обвинившие продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, получат в общей сложности 19 миллионов долларов.

В это число будут входить и его сотрудницы, которые заявляли о дискриминации по половому признаку на работе, сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора Нью-Йорка. Всего пострадавшими от действий продюсера объявили себя 80 женщин. Кому и сколько положено компенсации, будут решать специалисты.

Платить буду страховые компании, которые сотрудничали с обанкротившейся в 2018 году Weinstein Company.

В марте Харви Вайнштейн был приговорен к 23-и годам тюрьмы. Продюсер отбывает наказание в штате Нью-Йорк.

