«Союзмультфильм» займется адаптацией советской анимации на Западе

12:44

Киностудия «Союзмультфильм» запускает процесс адаптации популярных советских мультфильмов для западного зрителя.

Предправления студии Юлиана Слащева сообщила, что сначала продукт должен снискать большую популярность в своей стране, и в этом случае он в 99% случаев он будет котироваться и за рубежом, передает ТАСС. Между тем, доходы наших мультфильмов за границей составляют всего 1-2%, и руководство считает своей задачей повысить эти показатели до сорока.

В ближайшее время студия начнет нанимать специалистов для продвижения своей продукции на Западе. В частности, «Союзмультфильму» очень нужен шеф-редактор по работе над сценариями, который может работать и удаленно.