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«Союзмультфильм» займется адаптацией советской анимации на Западе

12:44 15.07.2020
«Союзмультфильм» займется адаптацией советской анимации на Западе

Киностудия «Союзмультфильм» запускает процесс адаптации популярных советских мультфильмов для западного зрителя.

Предправления студии Юлиана Слащева сообщила, что сначала продукт должен снискать большую популярность в своей стране, и в этом случае он в 99% случаев он будет котироваться и за рубежом, передает ТАСС. Между тем, доходы наших мультфильмов за границей составляют всего 1-2%, и руководство считает своей задачей повысить эти показатели до сорока.

В ближайшее время студия начнет нанимать специалистов для продвижения своей продукции на Западе. В частности, «Союзмультфильму» очень нужен шеф-редактор по работе над сценариями, который может работать и удаленно.  

Темы: Кинокомпании, Кино в мире, Кино в России, Мультфильм, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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15.07.2020, 17:06
Гость: Сердечник

ой не могу, держите меня...
шедевр в адаптациях не нуждается. точка.
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