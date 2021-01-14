Определен самый просматриваемый сериал 2020 года

Определен самый просматриваемый сериал 2020 года

Американцы определились с самым востребованным у себя сериалом минувшего года.

Согласно исследованию Nielsen, все рекорды побил «Офис». За календарный годичный цикл было просмотрено в общей сложности 39,4 миллиарда минут его времени. На втором месте оказались 39,4 миллиарда минут было затрачено на «Анатомию страсти». Замкнули тройку 35,4 миллиарда минут шоу «Мыслить как преступник».

Крон того, в Топ-10 расположились сериалы «Морская полиция», «Шиттс Крик», «Сверхъестественное», «Люцифер», «Бесстыжие», «Корона» и «Король тигров».  

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