В NASA назвали самые научно точные фантастические фильмы в истории кино
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США составило список научно-фантастических фильмов, которые, по оценке специалистов агентства, наиболее достоверно отражают реальные научные принципы и подходы. В подборку вошли картины разных эпох — от немого кино до современных блокбастеров, объединённые вниманием к логике науки и работе исследователей.
Как отмечают в NASA, ключевым критерием отбора стала не зрелищность или популярность, а уважение к законам физики, биологии и астрономии, а также правдоподобное изображение научного метода. Эксперты подчёркивают, что именно такие фильмы формируют у зрителей корректное представление о том, как на самом деле устроены исследования и технологический прогресс.
Среди отмеченных лент — «Гаттака», поднимающая вопросы генетики и биоэтики, «Контакт», где детально и реалистично показана работа радиоастрономов и поиск внеземного разума, а также «Метрополис», ставший одним из первых фильмов, задумавшихся о последствиях автоматизации и создании искусственного интеллекта.
В список также вошли «Женщина на Луне» Фрица Ланга, предсказавшая многие элементы будущих космических миссий, включая обратный отсчёт, и «Парк Юрского периода», который, несмотря на художественные допущения, наглядно и корректно иллюстрирует базовые принципы генетики и теории хаоса.
Полностью рейтинг NASA выглядит так:
"Контакт" (1997)
"Метрополис" (1927)
"День, когда остановилась Земля" (1951)
"Женщина на Луне" (1929)
"Нечто из иного мира" (1951)
"Парк Юрского периода" (1993).
В NASA считают, что подобные фильмы играют важную роль не только в популяризации науки, но и в общественной дискуссии о границах технологий, ответственности учёных и возможных последствиях научных открытий, многие из которых становятся всё более актуальными в реальном мире.
