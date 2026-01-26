В NASA назвали самые научно точные фантастические фильмы в истории кино

10:10 26.01.2026

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США составило список научно-фантастических фильмов, которые, по оценке специалистов агентства, наиболее достоверно отражают реальные научные принципы и подходы. В подборку вошли картины разных эпох — от немого кино до современных блокбастеров, объединённые вниманием к логике науки и работе исследователей.

Как отмечают в NASA, ключевым критерием отбора стала не зрелищность или популярность, а уважение к законам физики, биологии и астрономии, а также правдоподобное изображение научного метода. Эксперты подчёркивают, что именно такие фильмы формируют у зрителей корректное представление о том, как на самом деле устроены исследования и технологический прогресс.

Среди отмеченных лент — «Гаттака», поднимающая вопросы генетики и биоэтики, «Контакт», где детально и реалистично показана работа радиоастрономов и поиск внеземного разума, а также «Метрополис», ставший одним из первых фильмов, задумавшихся о последствиях автоматизации и создании искусственного интеллекта.

В список также вошли «Женщина на Луне» Фрица Ланга, предсказавшая многие элементы будущих космических миссий, включая обратный отсчёт, и «Парк Юрского периода», который, несмотря на художественные допущения, наглядно и корректно иллюстрирует базовые принципы генетики и теории хаоса.

Полностью рейтинг NASA выглядит так:

"Контакт" (1997)

"Метрополис" (1927)

"День, когда остановилась Земля" (1951)

"Женщина на Луне" (1929)

"Нечто из иного мира" (1951)

"Парк Юрского периода" (1993).

В NASA считают, что подобные фильмы играют важную роль не только в популяризации науки, но и в общественной дискуссии о границах технологий, ответственности учёных и возможных последствиях научных открытий, многие из которых становятся всё более актуальными в реальном мире.