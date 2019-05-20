«Алиса» («Наш Ваш выбор»), 24 и 30 мая, «Космонавт» (СПб) и «ДКГ» (Москва)

18:56

Группа «Алиса» закончила голосование за песни для концертов с программой "Наш Ваш выбор"

В итоговую двадцатку попали следующие песни: Православные, Стерх, Бес паники, То ли, про любовь, то ли про беду, Солнце на блюдце, Жизнь струны, Трасса Е-95, Лодка, Аккумулятор, Бродячий цирк, Рикошет, Шестой лесничий, Кто ты?, Жар-Бог Шуга, Всадники, Колобок, Звезда свиней, Чёрная рок-н-ролл мама, Горизонт, Ночные окна.

Концерты по заявкам пройдут 24 мая в Санкт-Петербурге в клубе "Космонавт" и 30 мая в Москве в ДК им. Горбунова, сообщает Rrock. На каждом выступлении будет исполнено по 10 песен из итогового списка, остальное наполнение программы зависит от решения самой Алисы.

Напомним, что впервые концерты по заявкам Алиса сыграла в 2000 году в Москве и Питере. С 2005 года эта акция проводится практически каждый год - изначально только в Москве, а с 2010 года ещё и в Санкт-Петербурге. Последние концерты "Наш Ваш выбор" состоялись в 2017 году.

