Страдающий коронавирусом Пласидо Доминго описал свое состояние

13:08

Оперный из Испании Пласидо Доминго, признавшийся на днях в своем заболевании коронавирусом, описал свое состояние.

Сделано это для того, чтобы развеять многочисленные недостоверные сведения о здоровье певца. Администратор 79-летнего артиста передал, что тот находится дома и чувствует себя хорошо. «К счастью, уже после самого первого симптома я, как обычно, находился под наблюдением врача, учитывая мой возраст и сопутствующие заболевания, поэтому сразу появилось подозрение на инфекцию COVID-19, и это мне очень помогло», — сообщил Доминго. Он заверил, что продолжает лечиться.

22 марта стало известно, что у Пласидо Доминго обнаружили коронавирус. Тенор признался, что вместе с семьей он пребывает в самоизоляции

