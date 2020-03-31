]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Страдающий коронавирусом Пласидо Доминго описал свое состояние

13:08 31.03.2020
Доминго рассказал о коронавирусе
Фото с сайта 24smi.org

Оперный из Испании Пласидо Доминго, признавшийся на днях в своем заболевании коронавирусом, описал свое состояние.

Сделано это для того, чтобы развеять многочисленные недостоверные сведения о здоровье певца. Администратор 79-летнего артиста передал, что тот находится дома и чувствует себя хорошо. «К счастью, уже после самого первого симптома я, как обычно, находился под наблюдением врача, учитывая мой возраст и сопутствующие заболевания, поэтому сразу появилось подозрение на инфекцию COVID-19, и это мне очень помогло», — сообщил Доминго. Он заверил, что продолжает лечиться.

22 марта стало известно, что у Пласидо Доминго обнаружили коронавирус. Тенор признался, что вместе с семьей он пребывает в самоизоляции
 

Темы: Коронавирус, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации