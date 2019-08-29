Долги россиян по налогам на имущество увеличились почти до 195 млрд рублей

15:50

За последние три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% и составила более 194 миллиардов рублей. Об этом сказано в отчете Счетной палаты, который оказался в распоряжении газеты «Известия».

Так, в 2018 году россияне не заплатили 194,3 миллиарда рублей налогов за землю, имущество, автомобили. В 2016-м году правительство недополучило 167,8 миллиарда рублей. Счетная палата полагает, что неудовлетворительные результаты связаны с неэффективным взысканием платежей.

Тем не менее общая сумма поступлений от налогов возросла на треть за три года. Больше всего денег приходит в казну от уплаты транспортного налога. Государство получило за это время 368,8 миллиарда рублей. От налога на имущество физических лиц — 149,6 миллиарда рублей, а от земельного налога — 125,7 миллиарда.

В Счетной палате объяснили, как задолженность и доход от налогов могут одновременно расти. Эксперты связали это с тем, что статистику неуплаты считают накопленным итогом за все предыдущие годы, а данные по платежам — только за прошедший год.