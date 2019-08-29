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Долги россиян по налогам на имущество увеличились почти до 195 млрд рублей

15:50 29.08.2019
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За последние три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% и составила более 194 миллиардов рублей. Об этом сказано в отчете Счетной палаты, который оказался в распоряжении газеты «Известия».

Так, в 2018 году россияне не заплатили 194,3 миллиарда рублей налогов за землю, имущество, автомобили. В 2016-м году правительство недополучило 167,8 миллиарда рублей. Счетная палата полагает, что неудовлетворительные результаты связаны с неэффективным взысканием платежей.

Тем не менее общая сумма поступлений от налогов возросла на треть за три года. Больше всего денег приходит в казну от уплаты транспортного налога. Государство получило за это время 368,8 миллиарда рублей. От налога на имущество физических лиц — 149,6 миллиарда рублей, а от земельного налога — 125,7 миллиарда.

В Счетной палате объяснили, как задолженность и доход от налогов могут одновременно расти. Эксперты связали это с тем, что статистику неуплаты считают накопленным итогом за все предыдущие годы, а данные по платежам — только за прошедший год.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России, Недвижимость, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 19:09
Гость: ма

У нас курсовая)) воды больше лейте)
29.08.2019, 18:41
Гость: World

Тогда по идее можно Зарубежные банки приглашать с их отделами по долевому участию. Но на наших условиях в смысле увода денег.
И строительству .В том числе реиндустирализации. - 35% всего гражданам на долевых принципах - хотя бы так. Раз уж так. если касееться сложных производств и емкого строительства.
Вот вам и международность и суверенитет в одном флаконе.
Венсуэла? с натяжкой только в этом ключе.
Можно там вбухать деньги под чьи то амбиции и хотелки и остаться ни с чем. В крайнем случае - у нас разработчики оборудования будут работать на чужую экономику а не на свою. так не пройдет!
Венесуэла если так - то отвлечение и все.
Так Никарагуа !
Но можно и без неё. Возможность автономии - великая вещь . Это не значит что только автономия. Сама возможность - Это политика.
29.08.2019, 18:06
Гость: World

Фин. сеть (сквозной поток)это как решающая возможность залога. Помимо сложившихся. Кроме того комбинирование залога и его часть опять в управление. под разные интересы.
Это на счет если все захотят так - НЕ ЗАХОТЯТ. Одинаковости не бывает.
Сквозной поток - подходит сем даже самым отъявленный неадекватам ))))))) Даже Татарстанким сепаратистам - в этом случае они уже не сепаратисты - и сами по доброй воли откажутся от этого.. кроме самых чшкнутых ( ну это дело разведки) не только в Татарстане.
И все они в один голос будут по утрам петь восхваляя Россию. ))))))))))
Сейчас если и поют то больше по распоряжению и договоренностям. А так будут по доброй воле.
Вот что означает "Сквозной поток" и не только в этом
Доп. коменты - пока так - здесь
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