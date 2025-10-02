В Госдуму внесли законопроект о передаче пустующих квартир государству

© KM.RU

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность официального признания квартир в многоквартирных домах пустующими, если собственники перестали их содержать, пишет РИА Новости.

Авторами инициативы выступили группа сенаторов и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По их словам, заброшенные квартиры создают серьезные проблемы для соседей: нарушают тепловой контур дома (например, из-за выбитых стёкол и открытых окон зимой), ускоряют износ инженерных систем, провоцируют аварии теплоснабжения, водопровода и канализации. Кроме того, в пустующие помещения могут проникнуть посторонние, что несет риски для безопасности жителей.

Законопроект предлагает закрепить в Жилищном кодексе РФ норму о признании жилья пустующим и наделить органы местного самоуправления полномочиями принимать такие решения. Рассматривать случаи будет специальная комиссия при муниципалитетах.

Квартиры, официально признанные пустующими, будут передаваться в собственность муниципалитетов. Основными критериями для признания жилья пустующим станут отсутствие потребления коммунальных ресурсов более года и накопленные долги по оплате ЖКХ, пояснил РИА Новости Александр Якубовский.

В пояснительной записке отмечается, что мера направлена на повышение безопасности, сохранность имущества граждан и государства, а также на более эффективное использование жилищного фонда. По мнению авторов, нововведение будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации в целом.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.10.2025, 18:22
    Гость: ага,вот как?

    То есть,Россия против того,чтобы средства за рубежом изымались со счетов,называя это действием банды,а в своей стране,можно запросто отбирать чужое имущество?

  3. 02.10.2025, 17:29
    Гость: личный опыт

    Налог на лишение девственности надо ввести, что бы мужики платили в бюджет.

  5. 02.10.2025, 17:03
    Гость: БравО!

    Типа, социальная справедливость!
    А не нАчать бы с пересмотра тарифной сетки в сторону советских (понятных и справедливых) соотношений зарплат директора и уборщицы, к примеру!?
    А также, установить прогрессивную шкалу налогообложения (экспоненту по-научному), дабы индивид, получающий зарплату/пенсию, сопоставимую с прожиточным минимумом вообще не платил налогов, а жирный кот (от 30÷50 МРОТ) - все 50%!?
    (Съесть-то он съест, да кто же ему даст...)

Все комментарии (23)
Выбор читателей
«Продвижение невозможно»: неудобная правда от Рогозина порвала Сеть
Лукашенко предложил построить АЭС в Белоруссии с расчетом на Донбасс
© KM.RU
Проект бюджета — 2026: налоги повышаются, а финансирование оборонки снижается?
© KM.RU, Алексей Белкин
Российских студентов проверят на принятие ими традиционных ценностей
Избранное
Комедия «Атель-Матель»: московский беглец, дагестанский сарай и большой семейный секрет
Мара, 23 апреля, BigBen (Тверь)
Леонид Федоров и Дмитрий Озерский, 8 октября «16 Тонн»
Долгое эхо войны. Южный рубеж обороны Москвы
Клалафудафест (Памяти Егора Летова), 22 февраля, «Музпаб Неформат»
Цыганята и я с Ильича «Паразиты мозга»
Гудтаймс «Пиковый кайф»
Масочно-прививочная пропаганда активизирована. Снова начались скандалы на ТВ и эксцессы на местах
Эдда «О, песни менестреля» (интернет-сингл)
Дорогу осилит ведущий: специалистов для реконструкции БАМа готовят в учебном центре Железнодорожных войск
Аймсори «Зависимость» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации