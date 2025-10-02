В Госдуму внесли законопроект о передаче пустующих квартир государству
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность официального признания квартир в многоквартирных домах пустующими, если собственники перестали их содержать, пишет РИА Новости.
Авторами инициативы выступили группа сенаторов и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По их словам, заброшенные квартиры создают серьезные проблемы для соседей: нарушают тепловой контур дома (например, из-за выбитых стёкол и открытых окон зимой), ускоряют износ инженерных систем, провоцируют аварии теплоснабжения, водопровода и канализации. Кроме того, в пустующие помещения могут проникнуть посторонние, что несет риски для безопасности жителей.
Законопроект предлагает закрепить в Жилищном кодексе РФ норму о признании жилья пустующим и наделить органы местного самоуправления полномочиями принимать такие решения. Рассматривать случаи будет специальная комиссия при муниципалитетах.
Квартиры, официально признанные пустующими, будут передаваться в собственность муниципалитетов. Основными критериями для признания жилья пустующим станут отсутствие потребления коммунальных ресурсов более года и накопленные долги по оплате ЖКХ, пояснил РИА Новости Александр Якубовский.
В пояснительной записке отмечается, что мера направлена на повышение безопасности, сохранность имущества граждан и государства, а также на более эффективное использование жилищного фонда. По мнению авторов, нововведение будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации в целом.
То есть,Россия против того,чтобы средства за рубежом изымались со счетов,называя это действием банды,а в своей стране,можно запросто отбирать чужое имущество?
А с какого-такого бодуна, советские соотношения были понятны и справедливы?
Налог на лишение девственности надо ввести, что бы мужики платили в бюджет.
Тут вопрос о том, незыблема ли частная собственность или нет. Ответ -нет.
Типа, социальная справедливость!
А не нАчать бы с пересмотра тарифной сетки в сторону советских (понятных и справедливых) соотношений зарплат директора и уборщицы, к примеру!?
А также, установить прогрессивную шкалу налогообложения (экспоненту по-научному), дабы индивид, получающий зарплату/пенсию, сопоставимую с прожиточным минимумом вообще не платил налогов, а жирный кот (от 30÷50 МРОТ) - все 50%!?
(Съесть-то он съест, да кто же ему даст...)