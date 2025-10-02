В Госдуму внесли законопроект о передаче пустующих квартир государству

13:28 2.10.2025

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность официального признания квартир в многоквартирных домах пустующими, если собственники перестали их содержать, пишет РИА Новости.

Авторами инициативы выступили группа сенаторов и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По их словам, заброшенные квартиры создают серьезные проблемы для соседей: нарушают тепловой контур дома (например, из-за выбитых стёкол и открытых окон зимой), ускоряют износ инженерных систем, провоцируют аварии теплоснабжения, водопровода и канализации. Кроме того, в пустующие помещения могут проникнуть посторонние, что несет риски для безопасности жителей.

Законопроект предлагает закрепить в Жилищном кодексе РФ норму о признании жилья пустующим и наделить органы местного самоуправления полномочиями принимать такие решения. Рассматривать случаи будет специальная комиссия при муниципалитетах.

Квартиры, официально признанные пустующими, будут передаваться в собственность муниципалитетов. Основными критериями для признания жилья пустующим станут отсутствие потребления коммунальных ресурсов более года и накопленные долги по оплате ЖКХ, пояснил РИА Новости Александр Якубовский.

В пояснительной записке отмечается, что мера направлена на повышение безопасности, сохранность имущества граждан и государства, а также на более эффективное использование жилищного фонда. По мнению авторов, нововведение будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации в целом.